BSJU: Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF
Der Wechselkurs von BSJU hat sich für heute um -0.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.12 bis zu einem Hoch von 26.19 gehandelt.
Verfolgen Sie die Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BSJU heute?
Die Aktie von Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) notiert heute bei 26.15. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.19% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 26.20 und das Handelsvolumen erreichte 36. Das Live-Chart von BSJU zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BSJU Dividenden?
Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF wird derzeit mit 26.15 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -0.87% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BSJU zu verfolgen.
Wie kaufe ich BSJU-Aktien?
Sie können Aktien von Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) zum aktuellen Kurs von 26.15 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 26.15 oder 26.45 platziert, während 36 und -0.15% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BSJU auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BSJU-Aktien?
Bei einer Investition in Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF müssen die jährliche Spanne 24.09 - 26.40 und der aktuelle Kurs 26.15 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.69% und 2.67%, bevor sie Orders zu 26.15 oder 26.45 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BSJU.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF?
Der höchste Kurs von Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) im vergangenen Jahr lag bei 26.40. Innerhalb von 24.09 - 26.40 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 26.20 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF?
Der niedrigste Kurs von Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) im Laufe des Jahres betrug 24.09. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 26.15 und der Spanne 24.09 - 26.40 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BSJU live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BSJU statt?
Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 26.20 und -0.87% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 26.20
- Eröffnung
- 26.19
- Bid
- 26.15
- Ask
- 26.45
- Tief
- 26.12
- Hoch
- 26.19
- Volumen
- 36
- Tagesänderung
- -0.19%
- Monatsänderung
- 0.69%
- 6-Monatsänderung
- 2.67%
- Jahresänderung
- -0.87%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8