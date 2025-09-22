CotaçõesSeções
Moedas / BSCU
BSCU: Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF

16.93 USD 0.08 (0.47%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do BSCU para hoje mudou para -0.47%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 16.93 e o mais alto foi 16.94.

Veja a dinâmica do par de moedas Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Faixa diária
16.93 16.94
Faixa anual
16.17 17.06
Fechamento anterior
17.01
Open
16.94
Bid
16.93
Ask
17.23
Low
16.93
High
16.94
Volume
80
Mudança diária
-0.47%
Mudança mensal
0.59%
Mudança de 6 meses
1.74%
Mudança anual
-0.24%
22 setembro, segunda-feira
13:45
USD
EUA - Discurso de Williams, Membro do FOMC
Atu.
Projeç.
Prév.