Moedas / BSCU
BSCU: Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
16.93 USD 0.08 (0.47%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BSCU para hoje mudou para -0.47%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 16.93 e o mais alto foi 16.94.
Veja a dinâmica do par de moedas Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
16.93 16.94
Faixa anual
16.17 17.06
- Fechamento anterior
- 17.01
- Open
- 16.94
- Bid
- 16.93
- Ask
- 17.23
- Low
- 16.93
- High
- 16.94
- Volume
- 80
- Mudança diária
- -0.47%
- Mudança mensal
- 0.59%
- Mudança de 6 meses
- 1.74%
- Mudança anual
- -0.24%