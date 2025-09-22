CotizacionesSecciones
BSCU
BSCU: Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF

16.93 USD 0.08 (0.47%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de BSCU de hoy ha cambiado un -0.47%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 16.93, mientras que el máximo ha alcanzado 16.94.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
16.93 16.94
Rango anual
16.17 17.06
Cierres anteriores
17.01
Open
16.94
Bid
16.93
Ask
17.23
Low
16.93
High
16.94
Volumen
80
Cambio diario
-0.47%
Cambio mensual
0.59%
Cambio a 6 meses
1.74%
Cambio anual
-0.24%
22 septiembre, lunes
13:45
USD
Discurso del Miembro del FOMC, John Williams
