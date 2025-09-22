Valute / BSCU
BSCU: Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
16.93 USD 0.08 (0.47%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BSCU ha avuto una variazione del -0.47% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 16.92 e ad un massimo di 16.94.
Segui le dinamiche di Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
16.92 16.94
Intervallo Annuale
16.17 17.06
- Chiusura Precedente
- 17.01
- Apertura
- 16.94
- Bid
- 16.93
- Ask
- 17.23
- Minimo
- 16.92
- Massimo
- 16.94
- Volume
- 224
- Variazione giornaliera
- -0.47%
- Variazione Mensile
- 0.59%
- Variazione Semestrale
- 1.74%
- Variazione Annuale
- -0.24%