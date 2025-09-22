QuotazioniSezioni
BSCU: Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF

16.93 USD 0.08 (0.47%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BSCU ha avuto una variazione del -0.47% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 16.92 e ad un massimo di 16.94.

Segui le dinamiche di Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
16.92 16.94
Intervallo Annuale
16.17 17.06
Chiusura Precedente
17.01
Apertura
16.94
Bid
16.93
Ask
17.23
Minimo
16.92
Massimo
16.94
Volume
224
Variazione giornaliera
-0.47%
Variazione Mensile
0.59%
Variazione Semestrale
1.74%
Variazione Annuale
-0.24%
22 settembre, lunedì
13:45
USD
Discorso di Williams, Membro del FOMC
Agire
Fcst
Prev