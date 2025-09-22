Währungen / BSCU
BSCU: Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
16.93 USD 0.08 (0.47%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BSCU hat sich für heute um -0.47% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.93 bis zu einem Hoch von 16.94 gehandelt.
Verfolgen Sie die Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
16.93 16.94
Jahresspanne
16.17 17.06
- Vorheriger Schlusskurs
- 17.01
- Eröffnung
- 16.94
- Bid
- 16.93
- Ask
- 17.23
- Tief
- 16.93
- Hoch
- 16.94
- Volumen
- 80
- Tagesänderung
- -0.47%
- Monatsänderung
- 0.59%
- 6-Monatsänderung
- 1.74%
- Jahresänderung
- -0.24%