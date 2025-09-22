KurseKategorien
BSCU: Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF

16.93 USD 0.08 (0.47%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BSCU hat sich für heute um -0.47% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.93 bis zu einem Hoch von 16.94 gehandelt.

Verfolgen Sie die Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
16.93 16.94
Jahresspanne
16.17 17.06
Vorheriger Schlusskurs
17.01
Eröffnung
16.94
Bid
16.93
Ask
17.23
Tief
16.93
Hoch
16.94
Volumen
80
Tagesänderung
-0.47%
Monatsänderung
0.59%
6-Monatsänderung
1.74%
Jahresänderung
-0.24%
22 September, Montag
13:45
USD
FOMC Mitglied Williams spricht
Akt
Erw
Vorh