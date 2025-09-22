CotationsSections
Devises / BSCU
BSCU: Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF

16.93 USD 0.08 (0.47%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BSCU a changé de -0.47% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 16.92 et à un maximum de 16.94.

Suivez la dynamique Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
16.92 16.94
Range Annuel
16.17 17.06
Clôture Précédente
17.01
Ouverture
16.94
Bid
16.93
Ask
17.23
Plus Bas
16.92
Plus Haut
16.94
Volume
224
Changement quotidien
-0.47%
Changement Mensuel
0.59%
Changement à 6 Mois
1.74%
Changement Annuel
-0.24%
22 septembre, lundi
13:45
USD
Discours de Williams, Membre du FOMC
