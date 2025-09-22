通貨 / BSCU
BSCU: Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
16.93 USD 0.08 (0.47%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BSCUの今日の為替レートは、-0.47%変化しました。日中、通貨は1あたり16.93の安値と16.94の高値で取引されました。
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
16.93 16.94
1年のレンジ
16.17 17.06
- 以前の終値
- 17.01
- 始値
- 16.94
- 買値
- 16.93
- 買値
- 17.23
- 安値
- 16.93
- 高値
- 16.94
- 出来高
- 80
- 1日の変化
- -0.47%
- 1ヶ月の変化
- 0.59%
- 6ヶ月の変化
- 1.74%
- 1年の変化
- -0.24%