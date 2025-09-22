クォートセクション
通貨 / BSCU
BSCU: Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF

16.93 USD 0.08 (0.47%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BSCUの今日の為替レートは、-0.47%変化しました。日中、通貨は1あたり16.93の安値と16.94の高値で取引されました。

Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
16.93 16.94
1年のレンジ
16.17 17.06
以前の終値
17.01
始値
16.94
買値
16.93
買値
17.23
安値
16.93
高値
16.94
出来高
80
1日の変化
-0.47%
1ヶ月の変化
0.59%
6ヶ月の変化
1.74%
1年の変化
-0.24%
22 9月, 月曜日
13:45
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待