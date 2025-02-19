Moedas / BRT
BRT: BRT Apartments Corp (MD)
16.58 USD 0.36 (2.22%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BRT para hoje mudou para 2.22%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 16.13 e o mais alto foi 16.60.
Veja a dinâmica do par de moedas BRT Apartments Corp (MD). As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
BRT Notícias
Faixa diária
16.13 16.60
Faixa anual
14.17 20.20
- Fechamento anterior
- 16.22
- Open
- 16.13
- Bid
- 16.58
- Ask
- 16.88
- Low
- 16.13
- High
- 16.60
- Volume
- 17
- Mudança diária
- 2.22%
- Mudança mensal
- 4.94%
- Mudança de 6 meses
- -2.41%
- Mudança anual
- -6.43%
