BRT: BRT Apartments Corp (MD)
16.31 USD 0.02 (0.12%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BRT за сегодня изменился на -0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.10, а максимальная — 16.44.
Следите за динамикой BRT Apartments Corp (MD). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
16.10 16.44
Годовой диапазон
14.17 20.20
- Предыдущее закрытие
- 16.33
- Open
- 16.44
- Bid
- 16.31
- Ask
- 16.61
- Low
- 16.10
- High
- 16.44
- Объем
- 20
- Дневное изменение
- -0.12%
- Месячное изменение
- 3.23%
- 6-месячное изменение
- -4.00%
- Годовое изменение
- -7.96%
