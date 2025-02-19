КотировкиРазделы
Валюты / BRT
BRT: BRT Apartments Corp (MD)

16.31 USD 0.02 (0.12%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BRT за сегодня изменился на -0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.10, а максимальная — 16.44.

Следите за динамикой BRT Apartments Corp (MD). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
16.10 16.44
Годовой диапазон
14.17 20.20
Предыдущее закрытие
16.33
Open
16.44
Bid
16.31
Ask
16.61
Low
16.10
High
16.44
Объем
20
Дневное изменение
-0.12%
Месячное изменение
3.23%
6-месячное изменение
-4.00%
Годовое изменение
-7.96%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.