BRT: BRT Apartments Corp (MD)
16.37 USD 0.10 (0.61%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BRT hat sich für heute um -0.61% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.37 bis zu einem Hoch von 16.54 gehandelt.
Verfolgen Sie die BRT Apartments Corp (MD)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
16.37 16.54
Jahresspanne
14.17 20.20
- Vorheriger Schlusskurs
- 16.47
- Eröffnung
- 16.54
- Bid
- 16.37
- Ask
- 16.67
- Tief
- 16.37
- Hoch
- 16.54
- Volumen
- 4
- Tagesänderung
- -0.61%
- Monatsänderung
- 3.61%
- 6-Monatsänderung
- -3.65%
- Jahresänderung
- -7.62%
