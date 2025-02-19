KurseKategorien
Währungen / BRT
Zurück zum Aktien

BRT: BRT Apartments Corp (MD)

16.37 USD 0.10 (0.61%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BRT hat sich für heute um -0.61% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.37 bis zu einem Hoch von 16.54 gehandelt.

Verfolgen Sie die BRT Apartments Corp (MD)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BRT News

Tagesspanne
16.37 16.54
Jahresspanne
14.17 20.20
Vorheriger Schlusskurs
16.47
Eröffnung
16.54
Bid
16.37
Ask
16.67
Tief
16.37
Hoch
16.54
Volumen
4
Tagesänderung
-0.61%
Monatsänderung
3.61%
6-Monatsänderung
-3.65%
Jahresänderung
-7.62%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K