クォートセクション
通貨 / BRT
株に戻る

BRT: BRT Apartments Corp (MD)

16.47 USD 0.25 (1.54%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BRTの今日の為替レートは、1.54%変化しました。日中、通貨は1あたり16.13の安値と16.66の高値で取引されました。

BRT Apartments Corp (MD)ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BRT News

1日のレンジ
16.13 16.66
1年のレンジ
14.17 20.20
以前の終値
16.22
始値
16.13
買値
16.47
買値
16.77
安値
16.13
高値
16.66
出来高
67
1日の変化
1.54%
1ヶ月の変化
4.24%
6ヶ月の変化
-3.06%
1年の変化
-7.05%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K