BRT: BRT Apartments Corp (MD)
16.47 USD 0.25 (1.54%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BRTの今日の為替レートは、1.54%変化しました。日中、通貨は1あたり16.13の安値と16.66の高値で取引されました。
BRT Apartments Corp (MD)ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
16.13 16.66
1年のレンジ
14.17 20.20
- 以前の終値
- 16.22
- 始値
- 16.13
- 買値
- 16.47
- 買値
- 16.77
- 安値
- 16.13
- 高値
- 16.66
- 出来高
- 67
- 1日の変化
- 1.54%
- 1ヶ月の変化
- 4.24%
- 6ヶ月の変化
- -3.06%
- 1年の変化
- -7.05%
