BKSY-WT: BlackSky Technology Inc Redeemable Warrants, each whole Warrant

0.1740 USD 0.0008 (0.46%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do BKSY-WT para hoje mudou para -0.46%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.1530 e o mais alto foi 0.1938.

Veja a dinâmica do par de moedas BlackSky Technology Inc Redeemable Warrants, each whole Warrant. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de BKSY-WT hoje?

Hoje BlackSky Technology Inc Redeemable Warrants, each whole Warrant (BKSY-WT) está avaliado em 0.1740. O instrumento é negociado dentro de -0.46%, o fechamento de ontem foi 0.1748, e o volume de negociação atingiu 15. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BKSY-WT em tempo real.

As ações de BlackSky Technology Inc Redeemable Warrants, each whole Warrant pagam dividendos?

Atualmente BlackSky Technology Inc Redeemable Warrants, each whole Warrant está avaliado em 0.1740. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 416.32% e USD. Monitore os movimentos de BKSY-WT no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de BKSY-WT?

Você pode comprar ações de BlackSky Technology Inc Redeemable Warrants, each whole Warrant (BKSY-WT) pelo preço atual 0.1740. Ordens geralmente são executadas perto de 0.1740 ou 0.1770, enquanto 15 e -8.42% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BKSY-WT no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de BKSY-WT?

Investir em BlackSky Technology Inc Redeemable Warrants, each whole Warrant envolve considerar a faixa anual 0.0280 - 0.4700 e o preço atual 0.1740. Muitos comparam 25.72% e 40.55% antes de enviar ordens em 0.1740 ou 0.1770. Estude as mudanças diárias de preço de BKSY-WT no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Blacksky Technology Inc.?

O maior preço de Blacksky Technology Inc. (BKSY-WT) no último ano foi 0.4700. As ações oscilaram bastante dentro de 0.0280 - 0.4700, e a comparação com 0.1748 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de BlackSky Technology Inc Redeemable Warrants, each whole Warrant no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Blacksky Technology Inc.?

O menor preço de Blacksky Technology Inc. (BKSY-WT) no ano foi 0.0280. A comparação com o preço atual 0.1740 e 0.0280 - 0.4700 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BKSY-WT em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de BKSY-WT?

No passado BlackSky Technology Inc Redeemable Warrants, each whole Warrant passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.1748 e 416.32% após os eventos corporativos.

Faixa diária
0.1530 0.1938
Faixa anual
0.0280 0.4700
Fechamento anterior
0.1748
Open
0.1900
Bid
0.1740
Ask
0.1770
Low
0.1530
High
0.1938
Volume
15
Mudança diária
-0.46%
Mudança mensal
25.72%
Mudança de 6 meses
40.55%
Mudança anual
416.32%
