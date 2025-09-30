- Visão do mercado
BKSY-WT: BlackSky Technology Inc Redeemable Warrants, each whole Warrant
A taxa do BKSY-WT para hoje mudou para -0.46%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.1530 e o mais alto foi 0.1938.
Veja a dinâmica do par de moedas BlackSky Technology Inc Redeemable Warrants, each whole Warrant. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BKSY-WT hoje?
Hoje BlackSky Technology Inc Redeemable Warrants, each whole Warrant (BKSY-WT) está avaliado em 0.1740. O instrumento é negociado dentro de -0.46%, o fechamento de ontem foi 0.1748, e o volume de negociação atingiu 15. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BKSY-WT em tempo real.
As ações de BlackSky Technology Inc Redeemable Warrants, each whole Warrant pagam dividendos?
Atualmente BlackSky Technology Inc Redeemable Warrants, each whole Warrant está avaliado em 0.1740. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 416.32% e USD. Monitore os movimentos de BKSY-WT no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BKSY-WT?
Você pode comprar ações de BlackSky Technology Inc Redeemable Warrants, each whole Warrant (BKSY-WT) pelo preço atual 0.1740. Ordens geralmente são executadas perto de 0.1740 ou 0.1770, enquanto 15 e -8.42% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BKSY-WT no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BKSY-WT?
Investir em BlackSky Technology Inc Redeemable Warrants, each whole Warrant envolve considerar a faixa anual 0.0280 - 0.4700 e o preço atual 0.1740. Muitos comparam 25.72% e 40.55% antes de enviar ordens em 0.1740 ou 0.1770. Estude as mudanças diárias de preço de BKSY-WT no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Blacksky Technology Inc.?
O maior preço de Blacksky Technology Inc. (BKSY-WT) no último ano foi 0.4700. As ações oscilaram bastante dentro de 0.0280 - 0.4700, e a comparação com 0.1748 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de BlackSky Technology Inc Redeemable Warrants, each whole Warrant no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Blacksky Technology Inc.?
O menor preço de Blacksky Technology Inc. (BKSY-WT) no ano foi 0.0280. A comparação com o preço atual 0.1740 e 0.0280 - 0.4700 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BKSY-WT em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BKSY-WT?
No passado BlackSky Technology Inc Redeemable Warrants, each whole Warrant passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.1748 e 416.32% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 0.1748
- Open
- 0.1900
- Bid
- 0.1740
- Ask
- 0.1770
- Low
- 0.1530
- High
- 0.1938
- Volume
- 15
- Mudança diária
- -0.46%
- Mudança mensal
- 25.72%
- Mudança de 6 meses
- 40.55%
- Mudança anual
- 416.32%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4