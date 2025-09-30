- Übersicht
BKSY-WT: BlackSky Technology Inc Redeemable Warrants, each whole Warrant
Der Wechselkurs von BKSY-WT hat sich für heute um -0.46% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.1530 bis zu einem Hoch von 0.1938 gehandelt.
Verfolgen Sie die BlackSky Technology Inc Redeemable Warrants, each whole Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BKSY-WT heute?
Die Aktie von BlackSky Technology Inc Redeemable Warrants, each whole Warrant (BKSY-WT) notiert heute bei 0.1740. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.46% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.1748 und das Handelsvolumen erreichte 15. Das Live-Chart von BKSY-WT zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BKSY-WT Dividenden?
BlackSky Technology Inc Redeemable Warrants, each whole Warrant wird derzeit mit 0.1740 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 416.32% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BKSY-WT zu verfolgen.
Wie kaufe ich BKSY-WT-Aktien?
Sie können Aktien von BlackSky Technology Inc Redeemable Warrants, each whole Warrant (BKSY-WT) zum aktuellen Kurs von 0.1740 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.1740 oder 0.1770 platziert, während 15 und -8.42% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BKSY-WT auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BKSY-WT-Aktien?
Bei einer Investition in BlackSky Technology Inc Redeemable Warrants, each whole Warrant müssen die jährliche Spanne 0.0280 - 0.4700 und der aktuelle Kurs 0.1740 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 25.72% und 40.55%, bevor sie Orders zu 0.1740 oder 0.1770 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BKSY-WT.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Blacksky Technology Inc.?
Der höchste Kurs von Blacksky Technology Inc. (BKSY-WT) im vergangenen Jahr lag bei 0.4700. Innerhalb von 0.0280 - 0.4700 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.1748 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von BlackSky Technology Inc Redeemable Warrants, each whole Warrant mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Blacksky Technology Inc.?
Der niedrigste Kurs von Blacksky Technology Inc. (BKSY-WT) im Laufe des Jahres betrug 0.0280. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.1740 und der Spanne 0.0280 - 0.4700 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BKSY-WT live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BKSY-WT statt?
BlackSky Technology Inc Redeemable Warrants, each whole Warrant hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.1748 und 416.32% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.1748
- Eröffnung
- 0.1900
- Bid
- 0.1740
- Ask
- 0.1770
- Tief
- 0.1530
- Hoch
- 0.1938
- Volumen
- 15
- Tagesänderung
- -0.46%
- Monatsänderung
- 25.72%
- 6-Monatsänderung
- 40.55%
- Jahresänderung
- 416.32%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4