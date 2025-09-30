QuotazioniSezioni
Valute / BKSY-WT
Tornare a Azioni

BKSY-WT: BlackSky Technology Inc Redeemable Warrants, each whole Warrant

0.1740 USD 0.0008 (0.46%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BKSY-WT ha avuto una variazione del -0.46% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.1530 e ad un massimo di 0.1938.

Segui le dinamiche di BlackSky Technology Inc Redeemable Warrants, each whole Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni BKSY-WT oggi?

Oggi le azioni BlackSky Technology Inc Redeemable Warrants, each whole Warrant sono prezzate a 0.1740. Viene scambiato all'interno di -0.46%, la chiusura di ieri è stata 0.1748 e il volume degli scambi ha raggiunto 15. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BKSY-WT mostra questi aggiornamenti.

Le azioni BlackSky Technology Inc Redeemable Warrants, each whole Warrant pagano dividendi?

BlackSky Technology Inc Redeemable Warrants, each whole Warrant è attualmente valutato a 0.1740. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 416.32% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BKSY-WT.

Come acquistare azioni BKSY-WT?

Puoi acquistare azioni BlackSky Technology Inc Redeemable Warrants, each whole Warrant al prezzo attuale di 0.1740. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.1740 o 0.1770, mentre 15 e -8.42% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BKSY-WT sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni BKSY-WT?

Investire in BlackSky Technology Inc Redeemable Warrants, each whole Warrant implica considerare l'intervallo annuale 0.0280 - 0.4700 e il prezzo attuale 0.1740. Molti confrontano 25.72% e 40.55% prima di effettuare ordini su 0.1740 o 0.1770. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BKSY-WT con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Blacksky Technology Inc.?

Il prezzo massimo di Blacksky Technology Inc. nell'ultimo anno è stato 0.4700. All'interno di 0.0280 - 0.4700, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.1748 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di BlackSky Technology Inc Redeemable Warrants, each whole Warrant utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Blacksky Technology Inc.?

Il prezzo più basso di Blacksky Technology Inc. (BKSY-WT) nel corso dell'anno è stato 0.0280. Confrontandolo con gli attuali 0.1740 e 0.0280 - 0.4700 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BKSY-WT muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BKSY-WT?

BlackSky Technology Inc Redeemable Warrants, each whole Warrant ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.1748 e 416.32%.

Intervallo Giornaliero
0.1530 0.1938
Intervallo Annuale
0.0280 0.4700
Chiusura Precedente
0.1748
Apertura
0.1900
Bid
0.1740
Ask
0.1770
Minimo
0.1530
Massimo
0.1938
Volume
15
Variazione giornaliera
-0.46%
Variazione Mensile
25.72%
Variazione Semestrale
40.55%
Variazione Annuale
416.32%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4