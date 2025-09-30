- Panoramica
BKSY-WT: BlackSky Technology Inc Redeemable Warrants, each whole Warrant
Il tasso di cambio BKSY-WT ha avuto una variazione del -0.46% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.1530 e ad un massimo di 0.1938.
Segui le dinamiche di BlackSky Technology Inc Redeemable Warrants, each whole Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BKSY-WT oggi?
Oggi le azioni BlackSky Technology Inc Redeemable Warrants, each whole Warrant sono prezzate a 0.1740. Viene scambiato all'interno di -0.46%, la chiusura di ieri è stata 0.1748 e il volume degli scambi ha raggiunto 15. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BKSY-WT mostra questi aggiornamenti.
Le azioni BlackSky Technology Inc Redeemable Warrants, each whole Warrant pagano dividendi?
BlackSky Technology Inc Redeemable Warrants, each whole Warrant è attualmente valutato a 0.1740. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 416.32% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BKSY-WT.
Come acquistare azioni BKSY-WT?
Puoi acquistare azioni BlackSky Technology Inc Redeemable Warrants, each whole Warrant al prezzo attuale di 0.1740. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.1740 o 0.1770, mentre 15 e -8.42% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BKSY-WT sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BKSY-WT?
Investire in BlackSky Technology Inc Redeemable Warrants, each whole Warrant implica considerare l'intervallo annuale 0.0280 - 0.4700 e il prezzo attuale 0.1740. Molti confrontano 25.72% e 40.55% prima di effettuare ordini su 0.1740 o 0.1770. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BKSY-WT con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Blacksky Technology Inc.?
Il prezzo massimo di Blacksky Technology Inc. nell'ultimo anno è stato 0.4700. All'interno di 0.0280 - 0.4700, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.1748 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di BlackSky Technology Inc Redeemable Warrants, each whole Warrant utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Blacksky Technology Inc.?
Il prezzo più basso di Blacksky Technology Inc. (BKSY-WT) nel corso dell'anno è stato 0.0280. Confrontandolo con gli attuali 0.1740 e 0.0280 - 0.4700 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BKSY-WT muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BKSY-WT?
BlackSky Technology Inc Redeemable Warrants, each whole Warrant ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.1748 e 416.32%.
- Chiusura Precedente
- 0.1748
- Apertura
- 0.1900
- Bid
- 0.1740
- Ask
- 0.1770
- Minimo
- 0.1530
- Massimo
- 0.1938
- Volume
- 15
- Variazione giornaliera
- -0.46%
- Variazione Mensile
- 25.72%
- Variazione Semestrale
- 40.55%
- Variazione Annuale
- 416.32%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4