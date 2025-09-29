クォートセクション
BKSY-WT
BKSY-WT: BlackSky Technology Inc Redeemable Warrants, each whole Warrant

0.1740 USD 0.0008 (0.46%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BKSY-WTの今日の為替レートは、-0.46%変化しました。日中、通貨は1あたり0.1530の安値と0.1938の高値で取引されました。

BlackSky Technology Inc Redeemable Warrants, each whole Warrantダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

BKSY-WT株の現在の価格は？

BlackSky Technology Inc Redeemable Warrants, each whole Warrantの株価は本日0.1740です。-0.46%内で取引され、前日の終値は0.1748、取引量は15に達しました。BKSY-WTのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

BlackSky Technology Inc Redeemable Warrants, each whole Warrantの株は配当を出しますか？

BlackSky Technology Inc Redeemable Warrants, each whole Warrantの現在の価格は0.1740です。配当方針は会社によりますが、投資家は416.32%やUSDにも注目します。BKSY-WTの動きはライブチャートで確認できます。

BKSY-WT株を買う方法は？

BlackSky Technology Inc Redeemable Warrants, each whole Warrantの株は現在0.1740で購入可能です。注文は通常0.1740または0.1770付近で行われ、15や-8.42%が市場の動きを示します。BKSY-WTの最新情報はライブチャートで確認できます。

BKSY-WT株に投資する方法は？

BlackSky Technology Inc Redeemable Warrants, each whole Warrantへの投資では、年間の値幅0.0280 - 0.4700と現在の0.1740を考慮します。注文は多くの場合0.1740や0.1770で行われる前に、25.72%や40.55%と比較されます。BKSY-WTの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Blacksky Technology Inc.の株の最高値は？

Blacksky Technology Inc.の過去1年の最高値は0.4700でした。0.0280 - 0.4700内で株価は大きく変動し、0.1748と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。BlackSky Technology Inc Redeemable Warrants, each whole Warrantのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Blacksky Technology Inc.の株の最低値は？

Blacksky Technology Inc.(BKSY-WT)の年間最安値は0.0280でした。現在の0.1740や0.0280 - 0.4700と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BKSY-WTの動きはライブチャートで確認できます。

BKSY-WTの株式分割はいつ行われましたか？

BlackSky Technology Inc Redeemable Warrants, each whole Warrantは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.1748、416.32%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
0.1530 0.1938
1年のレンジ
0.0280 0.4700
以前の終値
0.1748
始値
0.1900
買値
0.1740
買値
0.1770
安値
0.1530
高値
0.1938
出来高
15
1日の変化
-0.46%
1ヶ月の変化
25.72%
6ヶ月の変化
40.55%
1年の変化
416.32%
