- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
BKSY-WT: BlackSky Technology Inc Redeemable Warrants, each whole Warrant
BKSY-WTの今日の為替レートは、-0.46%変化しました。日中、通貨は1あたり0.1530の安値と0.1938の高値で取引されました。
BlackSky Technology Inc Redeemable Warrants, each whole Warrantダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
BKSY-WT株の現在の価格は？
BlackSky Technology Inc Redeemable Warrants, each whole Warrantの株価は本日0.1740です。-0.46%内で取引され、前日の終値は0.1748、取引量は15に達しました。BKSY-WTのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
BlackSky Technology Inc Redeemable Warrants, each whole Warrantの株は配当を出しますか？
BlackSky Technology Inc Redeemable Warrants, each whole Warrantの現在の価格は0.1740です。配当方針は会社によりますが、投資家は416.32%やUSDにも注目します。BKSY-WTの動きはライブチャートで確認できます。
BKSY-WT株を買う方法は？
BlackSky Technology Inc Redeemable Warrants, each whole Warrantの株は現在0.1740で購入可能です。注文は通常0.1740または0.1770付近で行われ、15や-8.42%が市場の動きを示します。BKSY-WTの最新情報はライブチャートで確認できます。
BKSY-WT株に投資する方法は？
BlackSky Technology Inc Redeemable Warrants, each whole Warrantへの投資では、年間の値幅0.0280 - 0.4700と現在の0.1740を考慮します。注文は多くの場合0.1740や0.1770で行われる前に、25.72%や40.55%と比較されます。BKSY-WTの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Blacksky Technology Inc.の株の最高値は？
Blacksky Technology Inc.の過去1年の最高値は0.4700でした。0.0280 - 0.4700内で株価は大きく変動し、0.1748と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。BlackSky Technology Inc Redeemable Warrants, each whole Warrantのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Blacksky Technology Inc.の株の最低値は？
Blacksky Technology Inc.(BKSY-WT)の年間最安値は0.0280でした。現在の0.1740や0.0280 - 0.4700と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BKSY-WTの動きはライブチャートで確認できます。
BKSY-WTの株式分割はいつ行われましたか？
BlackSky Technology Inc Redeemable Warrants, each whole Warrantは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.1748、416.32%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 0.1748
- 始値
- 0.1900
- 買値
- 0.1740
- 買値
- 0.1770
- 安値
- 0.1530
- 高値
- 0.1938
- 出来高
- 15
- 1日の変化
- -0.46%
- 1ヶ月の変化
- 25.72%
- 6ヶ月の変化
- 40.55%
- 1年の変化
- 416.32%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前