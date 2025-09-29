- Обзор рынка
BKSY-WT: BlackSky Technology Inc Redeemable Warrants, each whole Warrant
Курс BKSY-WT за сегодня изменился на 3.95%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.1780, а максимальная — 0.1938.
Следите за динамикой BlackSky Technology Inc Redeemable Warrants, each whole Warrant. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BKSY-WT сегодня?
BlackSky Technology Inc Redeemable Warrants, each whole Warrant (BKSY-WT) сегодня оценивается на уровне 0.1817. Инструмент торгуется в пределах 3.95%, вчерашнее закрытие составило 0.1748, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BKSY-WT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям BlackSky Technology Inc Redeemable Warrants, each whole Warrant?
BlackSky Technology Inc Redeemable Warrants, each whole Warrant в настоящее время оценивается в 0.1817. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 439.17% и USD. Отслеживайте движения BKSY-WT на графике в реальном времени.
Как купить акции BKSY-WT?
Вы можете купить акции BlackSky Technology Inc Redeemable Warrants, each whole Warrant (BKSY-WT) по текущей цене 0.1817. Ордера обычно размещаются около 0.1817 или 0.1847, тогда как 8 и -4.37% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BKSY-WT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BKSY-WT?
Инвестирование в BlackSky Technology Inc Redeemable Warrants, each whole Warrant предполагает учет годового диапазона 0.0280 - 0.4700 и текущей цены 0.1817. Многие сравнивают 31.29% и 46.77% перед размещением ордеров на 0.1817 или 0.1847. Изучайте ежедневные изменения цены BKSY-WT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Blacksky Technology Inc.?
Самая высокая цена Blacksky Technology Inc. (BKSY-WT) за последний год составила 0.4700. Акции заметно колебались в пределах 0.0280 - 0.4700, сравнение с 0.1748 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BlackSky Technology Inc Redeemable Warrants, each whole Warrant на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Blacksky Technology Inc.?
Самая низкая цена Blacksky Technology Inc. (BKSY-WT) за год составила 0.0280. Сравнение с текущими 0.1817 и 0.0280 - 0.4700 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BKSY-WT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BKSY-WT?
В прошлом BlackSky Technology Inc Redeemable Warrants, each whole Warrant проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.1748 и 439.17% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.1748
- Open
- 0.1900
- Bid
- 0.1817
- Ask
- 0.1847
- Low
- 0.1780
- High
- 0.1938
- Объем
- 8
- Дневное изменение
- 3.95%
- Месячное изменение
- 31.29%
- 6-месячное изменение
- 46.77%
- Годовое изменение
- 439.17%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%