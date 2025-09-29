КотировкиРазделы
Валюты / BKSY-WT
Назад в Рынок акций США

BKSY-WT: BlackSky Technology Inc Redeemable Warrants, each whole Warrant

0.1817 USD 0.0069 (3.95%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BKSY-WT за сегодня изменился на 3.95%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.1780, а максимальная — 0.1938.

Следите за динамикой BlackSky Technology Inc Redeemable Warrants, each whole Warrant. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BKSY-WT сегодня?

BlackSky Technology Inc Redeemable Warrants, each whole Warrant (BKSY-WT) сегодня оценивается на уровне 0.1817. Инструмент торгуется в пределах 3.95%, вчерашнее закрытие составило 0.1748, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BKSY-WT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям BlackSky Technology Inc Redeemable Warrants, each whole Warrant?

BlackSky Technology Inc Redeemable Warrants, each whole Warrant в настоящее время оценивается в 0.1817. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 439.17% и USD. Отслеживайте движения BKSY-WT на графике в реальном времени.

Как купить акции BKSY-WT?

Вы можете купить акции BlackSky Technology Inc Redeemable Warrants, each whole Warrant (BKSY-WT) по текущей цене 0.1817. Ордера обычно размещаются около 0.1817 или 0.1847, тогда как 8 и -4.37% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BKSY-WT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BKSY-WT?

Инвестирование в BlackSky Technology Inc Redeemable Warrants, each whole Warrant предполагает учет годового диапазона 0.0280 - 0.4700 и текущей цены 0.1817. Многие сравнивают 31.29% и 46.77% перед размещением ордеров на 0.1817 или 0.1847. Изучайте ежедневные изменения цены BKSY-WT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Blacksky Technology Inc.?

Самая высокая цена Blacksky Technology Inc. (BKSY-WT) за последний год составила 0.4700. Акции заметно колебались в пределах 0.0280 - 0.4700, сравнение с 0.1748 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BlackSky Technology Inc Redeemable Warrants, each whole Warrant на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Blacksky Technology Inc.?

Самая низкая цена Blacksky Technology Inc. (BKSY-WT) за год составила 0.0280. Сравнение с текущими 0.1817 и 0.0280 - 0.4700 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BKSY-WT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BKSY-WT?

В прошлом BlackSky Technology Inc Redeemable Warrants, each whole Warrant проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.1748 и 439.17% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.1780 0.1938
Годовой диапазон
0.0280 0.4700
Предыдущее закрытие
0.1748
Open
0.1900
Bid
0.1817
Ask
0.1847
Low
0.1780
High
0.1938
Объем
8
Дневное изменение
3.95%
Месячное изменение
31.29%
6-месячное изменение
46.77%
Годовое изменение
439.17%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.