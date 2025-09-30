- Aperçu
BKSY-WT: BlackSky Technology Inc Redeemable Warrants, each whole Warrant
Le taux de change de BKSY-WT a changé de -0.46% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.1530 et à un maximum de 0.1938.
Suivez la dynamique BlackSky Technology Inc Redeemable Warrants, each whole Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BKSY-WT aujourd'hui ?
L'action BlackSky Technology Inc Redeemable Warrants, each whole Warrant est cotée à 0.1740 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.46%, a clôturé hier à 0.1748 et son volume d'échange a atteint 15. Le graphique en temps réel du cours de BKSY-WT présente ces mises à jour.
L'action BlackSky Technology Inc Redeemable Warrants, each whole Warrant verse-t-elle des dividendes ?
BlackSky Technology Inc Redeemable Warrants, each whole Warrant est actuellement valorisé à 0.1740. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 416.32% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BKSY-WT.
Comment acheter des actions BKSY-WT ?
Vous pouvez acheter des actions BlackSky Technology Inc Redeemable Warrants, each whole Warrant au cours actuel de 0.1740. Les ordres sont généralement placés à proximité de 0.1740 ou de 0.1770, le 15 et le -8.42% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BKSY-WT sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BKSY-WT ?
Investir dans BlackSky Technology Inc Redeemable Warrants, each whole Warrant implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.0280 - 0.4700 et le prix actuel 0.1740. Beaucoup comparent 25.72% et 40.55% avant de passer des ordres à 0.1740 ou 0.1770. Consultez le graphique du cours de BKSY-WT en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Blacksky Technology Inc. ?
Le cours le plus élevé de Blacksky Technology Inc. l'année dernière était 0.4700. Au cours de 0.0280 - 0.4700, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 0.1748 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de BlackSky Technology Inc Redeemable Warrants, each whole Warrant sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Blacksky Technology Inc. ?
Le cours le plus bas de Blacksky Technology Inc. (BKSY-WT) sur l'année a été 0.0280. Sa comparaison avec 0.1740 et 0.0280 - 0.4700 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BKSY-WT sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BKSY-WT a-t-elle été divisée ?
BlackSky Technology Inc Redeemable Warrants, each whole Warrant a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 0.1748 et 416.32% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 0.1748
- Ouverture
- 0.1900
- Bid
- 0.1740
- Ask
- 0.1770
- Plus Bas
- 0.1530
- Plus Haut
- 0.1938
- Volume
- 15
- Changement quotidien
- -0.46%
- Changement Mensuel
- 25.72%
- Changement à 6 Mois
- 40.55%
- Changement Annuel
- 416.32%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4