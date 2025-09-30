- Visão do mercado
BKHAR: Black Hawk Acquisition Corp
A taxa do BKHAR para hoje mudou para 0.59%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.7000 e o mais alto foi 1.7000.
Veja a dinâmica do par de moedas Black Hawk Acquisition Corp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BKHAR hoje?
Hoje Black Hawk Acquisition Corp (BKHAR) está avaliado em 1.7000. O instrumento é negociado dentro de 0.59%, o fechamento de ontem foi 1.6900, e o volume de negociação atingiu 1. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BKHAR em tempo real.
As ações de Black Hawk Acquisition Corp pagam dividendos?
Atualmente Black Hawk Acquisition Corp está avaliado em 1.7000. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 51.79% e USD. Monitore os movimentos de BKHAR no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BKHAR?
Você pode comprar ações de Black Hawk Acquisition Corp (BKHAR) pelo preço atual 1.7000. Ordens geralmente são executadas perto de 1.7000 ou 1.7030, enquanto 1 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BKHAR no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BKHAR?
Investir em Black Hawk Acquisition Corp envolve considerar a faixa anual 0.9002 - 2.7900 e o preço atual 1.7000. Muitos comparam 36.00% e -8.60% antes de enviar ordens em 1.7000 ou 1.7030. Estude as mudanças diárias de preço de BKHAR no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Black Hawk Acquisition Corp?
O maior preço de Black Hawk Acquisition Corp (BKHAR) no último ano foi 2.7900. As ações oscilaram bastante dentro de 0.9002 - 2.7900, e a comparação com 1.6900 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Black Hawk Acquisition Corp no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Black Hawk Acquisition Corp?
O menor preço de Black Hawk Acquisition Corp (BKHAR) no ano foi 0.9002. A comparação com o preço atual 1.7000 e 0.9002 - 2.7900 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BKHAR em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BKHAR?
No passado Black Hawk Acquisition Corp passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 1.6900 e 51.79% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 1.6900
- Open
- 1.7000
- Bid
- 1.7000
- Ask
- 1.7030
- Low
- 1.7000
- High
- 1.7000
- Volume
- 1
- Mudança diária
- 0.59%
- Mudança mensal
- 36.00%
- Mudança de 6 meses
- -8.60%
- Mudança anual
- 51.79%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4