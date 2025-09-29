- Обзор рынка
BKHAR: Black Hawk Acquisition Corp
Курс BKHAR за сегодня изменился на 0.59%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.7000, а максимальная — 1.7000.
Следите за динамикой Black Hawk Acquisition Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BKHAR сегодня?
Black Hawk Acquisition Corp (BKHAR) сегодня оценивается на уровне 1.7000. Инструмент торгуется в пределах 0.59%, вчерашнее закрытие составило 1.6900, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BKHAR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Black Hawk Acquisition Corp?
Black Hawk Acquisition Corp в настоящее время оценивается в 1.7000. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 51.79% и USD. Отслеживайте движения BKHAR на графике в реальном времени.
Как купить акции BKHAR?
Вы можете купить акции Black Hawk Acquisition Corp (BKHAR) по текущей цене 1.7000. Ордера обычно размещаются около 1.7000 или 1.7030, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BKHAR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BKHAR?
Инвестирование в Black Hawk Acquisition Corp предполагает учет годового диапазона 0.9002 - 2.7900 и текущей цены 1.7000. Многие сравнивают 36.00% и -8.60% перед размещением ордеров на 1.7000 или 1.7030. Изучайте ежедневные изменения цены BKHAR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Black Hawk Acquisition Corp?
Самая высокая цена Black Hawk Acquisition Corp (BKHAR) за последний год составила 2.7900. Акции заметно колебались в пределах 0.9002 - 2.7900, сравнение с 1.6900 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Black Hawk Acquisition Corp на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Black Hawk Acquisition Corp?
Самая низкая цена Black Hawk Acquisition Corp (BKHAR) за год составила 0.9002. Сравнение с текущими 1.7000 и 0.9002 - 2.7900 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BKHAR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BKHAR?
В прошлом Black Hawk Acquisition Corp проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 1.6900 и 51.79% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 1.6900
- Open
- 1.7000
- Bid
- 1.7000
- Ask
- 1.7030
- Low
- 1.7000
- High
- 1.7000
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.59%
- Месячное изменение
- 36.00%
- 6-месячное изменение
- -8.60%
- Годовое изменение
- 51.79%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%