КотировкиРазделы
Валюты / BKHAR
Назад в Рынок акций США

BKHAR: Black Hawk Acquisition Corp

1.7000 USD 0.0100 (0.59%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BKHAR за сегодня изменился на 0.59%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.7000, а максимальная — 1.7000.

Следите за динамикой Black Hawk Acquisition Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BKHAR сегодня?

Black Hawk Acquisition Corp (BKHAR) сегодня оценивается на уровне 1.7000. Инструмент торгуется в пределах 0.59%, вчерашнее закрытие составило 1.6900, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BKHAR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Black Hawk Acquisition Corp?

Black Hawk Acquisition Corp в настоящее время оценивается в 1.7000. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 51.79% и USD. Отслеживайте движения BKHAR на графике в реальном времени.

Как купить акции BKHAR?

Вы можете купить акции Black Hawk Acquisition Corp (BKHAR) по текущей цене 1.7000. Ордера обычно размещаются около 1.7000 или 1.7030, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BKHAR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BKHAR?

Инвестирование в Black Hawk Acquisition Corp предполагает учет годового диапазона 0.9002 - 2.7900 и текущей цены 1.7000. Многие сравнивают 36.00% и -8.60% перед размещением ордеров на 1.7000 или 1.7030. Изучайте ежедневные изменения цены BKHAR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Black Hawk Acquisition Corp?

Самая высокая цена Black Hawk Acquisition Corp (BKHAR) за последний год составила 2.7900. Акции заметно колебались в пределах 0.9002 - 2.7900, сравнение с 1.6900 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Black Hawk Acquisition Corp на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Black Hawk Acquisition Corp?

Самая низкая цена Black Hawk Acquisition Corp (BKHAR) за год составила 0.9002. Сравнение с текущими 1.7000 и 0.9002 - 2.7900 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BKHAR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BKHAR?

В прошлом Black Hawk Acquisition Corp проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 1.6900 и 51.79% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
1.7000 1.7000
Годовой диапазон
0.9002 2.7900
Предыдущее закрытие
1.6900
Open
1.7000
Bid
1.7000
Ask
1.7030
Low
1.7000
High
1.7000
Объем
1
Дневное изменение
0.59%
Месячное изменение
36.00%
6-месячное изменение
-8.60%
Годовое изменение
51.79%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.