BKHAR: Black Hawk Acquisition Corp
Il tasso di cambio BKHAR ha avuto una variazione del 0.59% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.7000 e ad un massimo di 1.7000.
Segui le dinamiche di Black Hawk Acquisition Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BKHAR oggi?
Oggi le azioni Black Hawk Acquisition Corp sono prezzate a 1.7000. Viene scambiato all'interno di 0.59%, la chiusura di ieri è stata 1.6900 e il volume degli scambi ha raggiunto 1. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BKHAR mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Black Hawk Acquisition Corp pagano dividendi?
Black Hawk Acquisition Corp è attualmente valutato a 1.7000. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 51.79% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BKHAR.
Come acquistare azioni BKHAR?
Puoi acquistare azioni Black Hawk Acquisition Corp al prezzo attuale di 1.7000. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 1.7000 o 1.7030, mentre 1 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BKHAR sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BKHAR?
Investire in Black Hawk Acquisition Corp implica considerare l'intervallo annuale 0.9002 - 2.7900 e il prezzo attuale 1.7000. Molti confrontano 36.00% e -8.60% prima di effettuare ordini su 1.7000 o 1.7030. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BKHAR con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Black Hawk Acquisition Corp?
Il prezzo massimo di Black Hawk Acquisition Corp nell'ultimo anno è stato 2.7900. All'interno di 0.9002 - 2.7900, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 1.6900 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Black Hawk Acquisition Corp utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Black Hawk Acquisition Corp?
Il prezzo più basso di Black Hawk Acquisition Corp (BKHAR) nel corso dell'anno è stato 0.9002. Confrontandolo con gli attuali 1.7000 e 0.9002 - 2.7900 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BKHAR muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BKHAR?
Black Hawk Acquisition Corp ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 1.6900 e 51.79%.
- Chiusura Precedente
- 1.6900
- Apertura
- 1.7000
- Bid
- 1.7000
- Ask
- 1.7030
- Minimo
- 1.7000
- Massimo
- 1.7000
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- 0.59%
- Variazione Mensile
- 36.00%
- Variazione Semestrale
- -8.60%
- Variazione Annuale
- 51.79%
