BKHAR: Black Hawk Acquisition Corp
El tipo de cambio de BKHAR de hoy ha cambiado un 0.59%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.7000, mientras que el máximo ha alcanzado 1.7000.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Black Hawk Acquisition Corp. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de BKHAR hoy?
Black Hawk Acquisition Corp (BKHAR) se evalúa hoy en 1.7000. El instrumento se negocia dentro de 0.59%; el cierre de ayer ha sido 1.6900 y el volumen comercial ha alcanzado 1. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BKHAR en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Black Hawk Acquisition Corp?
Black Hawk Acquisition Corp se evalúa actualmente en 1.7000. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 51.79% y USD. Monitoree los movimientos de BKHAR en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de BKHAR?
Puede comprar acciones de Black Hawk Acquisition Corp (BKHAR) al precio actual de 1.7000. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 1.7000 o 1.7030, mientras que 1 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BKHAR en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de BKHAR?
Invertir en Black Hawk Acquisition Corp implica tener en cuenta el rango anual 0.9002 - 2.7900 y el precio actual 1.7000. Muchos comparan 36.00% y -8.60% antes de colocar órdenes en 1.7000 o 1.7030. Estudie los cambios diarios de precios de BKHAR en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Black Hawk Acquisition Corp?
El precio más alto de Black Hawk Acquisition Corp (BKHAR) en el último año ha sido 2.7900. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 0.9002 - 2.7900, una comparación con 1.6900 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Black Hawk Acquisition Corp en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Black Hawk Acquisition Corp?
El precio más bajo de Black Hawk Acquisition Corp (BKHAR) para el año ha sido 0.9002. La comparación con los actuales 1.7000 y 0.9002 - 2.7900 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BKHAR en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BKHAR?
En el pasado, Black Hawk Acquisition Corp ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 1.6900 y 51.79% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 1.6900
- Open
- 1.7000
- Bid
- 1.7000
- Ask
- 1.7030
- Low
- 1.7000
- High
- 1.7000
- Volumen
- 1
- Cambio diario
- 0.59%
- Cambio mensual
- 36.00%
- Cambio a 6 meses
- -8.60%
- Cambio anual
- 51.79%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.