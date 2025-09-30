- Übersicht
BKHAR: Black Hawk Acquisition Corp
Der Wechselkurs von BKHAR hat sich für heute um 0.59% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.7000 bis zu einem Hoch von 1.7000 gehandelt.
Verfolgen Sie die Black Hawk Acquisition Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BKHAR heute?
Die Aktie von Black Hawk Acquisition Corp (BKHAR) notiert heute bei 1.7000. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.59% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 1.6900 und das Handelsvolumen erreichte 1. Das Live-Chart von BKHAR zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BKHAR Dividenden?
Black Hawk Acquisition Corp wird derzeit mit 1.7000 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 51.79% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BKHAR zu verfolgen.
Wie kaufe ich BKHAR-Aktien?
Sie können Aktien von Black Hawk Acquisition Corp (BKHAR) zum aktuellen Kurs von 1.7000 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 1.7000 oder 1.7030 platziert, während 1 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BKHAR auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BKHAR-Aktien?
Bei einer Investition in Black Hawk Acquisition Corp müssen die jährliche Spanne 0.9002 - 2.7900 und der aktuelle Kurs 1.7000 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 36.00% und -8.60%, bevor sie Orders zu 1.7000 oder 1.7030 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BKHAR.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Black Hawk Acquisition Corp?
Der höchste Kurs von Black Hawk Acquisition Corp (BKHAR) im vergangenen Jahr lag bei 2.7900. Innerhalb von 0.9002 - 2.7900 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 1.6900 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Black Hawk Acquisition Corp mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Black Hawk Acquisition Corp?
Der niedrigste Kurs von Black Hawk Acquisition Corp (BKHAR) im Laufe des Jahres betrug 0.9002. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 1.7000 und der Spanne 0.9002 - 2.7900 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BKHAR live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BKHAR statt?
Black Hawk Acquisition Corp hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 1.6900 und 51.79% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.6900
- Eröffnung
- 1.7000
- Bid
- 1.7000
- Ask
- 1.7030
- Tief
- 1.7000
- Hoch
- 1.7000
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- 0.59%
- Monatsänderung
- 36.00%
- 6-Monatsänderung
- -8.60%
- Jahresänderung
- 51.79%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4