BKHAR: Black Hawk Acquisition Corp
Le taux de change de BKHAR a changé de 0.59% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.7000 et à un maximum de 1.7000.
Suivez la dynamique Black Hawk Acquisition Corp. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BKHAR aujourd'hui ?
L'action Black Hawk Acquisition Corp est cotée à 1.7000 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.59%, a clôturé hier à 1.6900 et son volume d'échange a atteint 1. Le graphique en temps réel du cours de BKHAR présente ces mises à jour.
L'action Black Hawk Acquisition Corp verse-t-elle des dividendes ?
Black Hawk Acquisition Corp est actuellement valorisé à 1.7000. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 51.79% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BKHAR.
Comment acheter des actions BKHAR ?
Vous pouvez acheter des actions Black Hawk Acquisition Corp au cours actuel de 1.7000. Les ordres sont généralement placés à proximité de 1.7000 ou de 1.7030, le 1 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BKHAR sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BKHAR ?
Investir dans Black Hawk Acquisition Corp implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.9002 - 2.7900 et le prix actuel 1.7000. Beaucoup comparent 36.00% et -8.60% avant de passer des ordres à 1.7000 ou 1.7030. Consultez le graphique du cours de BKHAR en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Black Hawk Acquisition Corp ?
Le cours le plus élevé de Black Hawk Acquisition Corp l'année dernière était 2.7900. Au cours de 0.9002 - 2.7900, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 1.6900 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Black Hawk Acquisition Corp sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Black Hawk Acquisition Corp ?
Le cours le plus bas de Black Hawk Acquisition Corp (BKHAR) sur l'année a été 0.9002. Sa comparaison avec 1.7000 et 0.9002 - 2.7900 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BKHAR sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BKHAR a-t-elle été divisée ?
Black Hawk Acquisition Corp a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 1.6900 et 51.79% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 1.6900
- Ouverture
- 1.7000
- Bid
- 1.7000
- Ask
- 1.7030
- Plus Bas
- 1.7000
- Plus Haut
- 1.7000
- Volume
- 1
- Changement quotidien
- 0.59%
- Changement Mensuel
- 36.00%
- Changement à 6 Mois
- -8.60%
- Changement Annuel
- 51.79%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4