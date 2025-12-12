- Visão do mercado
BDCI: BTC Development Corp.
A taxa do BDCI para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 10.05 e o mais alto foi 10.05.
Veja a dinâmica do par de moedas BTC Development Corp.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BDCI hoje?
Hoje BTC Development Corp. (BDCI) está avaliado em 10.05. O instrumento é negociado dentro de 10.05 - 10.05, o fechamento de ontem foi 10.05, e o volume de negociação atingiu 15. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BDCI em tempo real.
As ações de BTC Development Corp. pagam dividendos?
Atualmente BTC Development Corp. está avaliado em 10.05. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -1.47% e USD. Monitore os movimentos de BDCI no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BDCI?
Você pode comprar ações de BTC Development Corp. (BDCI) pelo preço atual 10.05. Ordens geralmente são executadas perto de 10.05 ou 10.35, enquanto 15 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BDCI no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BDCI?
Investir em BTC Development Corp. envolve considerar a faixa anual 10.05 - 10.26 e o preço atual 10.05. Muitos comparam -0.30% e -1.47% antes de enviar ordens em 10.05 ou 10.35. Estude as mudanças diárias de preço de BDCI no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações BTC Development Corp.?
O maior preço de BTC Development Corp. (BDCI) no último ano foi 10.26. As ações oscilaram bastante dentro de 10.05 - 10.26, e a comparação com 10.05 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de BTC Development Corp. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações BTC Development Corp.?
O menor preço de BTC Development Corp. (BDCI) no ano foi 10.05. A comparação com o preço atual 10.05 e 10.05 - 10.26 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BDCI em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BDCI?
No passado BTC Development Corp. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 10.05 e -1.47% após os eventos corporativos.
