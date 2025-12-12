- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
BDCI: BTC Development Corp.
Il tasso di cambio BDCI ha avuto una variazione del 0.30% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.08 e ad un massimo di 10.08.
Segui le dinamiche di BTC Development Corp.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BDCI oggi?
Oggi le azioni BTC Development Corp. sono prezzate a 10.08. Viene scambiato all'interno di 10.08 - 10.08, la chiusura di ieri è stata 10.05 e il volume degli scambi ha raggiunto 1. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BDCI mostra questi aggiornamenti.
Le azioni BTC Development Corp. pagano dividendi?
BTC Development Corp. è attualmente valutato a 10.08. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -1.18% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BDCI.
Come acquistare azioni BDCI?
Puoi acquistare azioni BTC Development Corp. al prezzo attuale di 10.08. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 10.08 o 10.38, mentre 1 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BDCI sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BDCI?
Investire in BTC Development Corp. implica considerare l'intervallo annuale 10.05 - 10.26 e il prezzo attuale 10.08. Molti confrontano 0.00% e -1.18% prima di effettuare ordini su 10.08 o 10.38. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BDCI con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni BTC Development Corp.?
Il prezzo massimo di BTC Development Corp. nell'ultimo anno è stato 10.26. All'interno di 10.05 - 10.26, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 10.05 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di BTC Development Corp. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni BTC Development Corp.?
Il prezzo più basso di BTC Development Corp. (BDCI) nel corso dell'anno è stato 10.05. Confrontandolo con gli attuali 10.08 e 10.05 - 10.26 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BDCI muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BDCI?
BTC Development Corp. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 10.05 e -1.18%.
- Chiusura Precedente
- 10.05
- Apertura
- 10.08
- Bid
- 10.08
- Ask
- 10.38
- Minimo
- 10.08
- Massimo
- 10.08
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- 0.30%
- Variazione Mensile
- 0.00%
- Variazione Semestrale
- -1.18%
- Variazione Annuale
- -1.18%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 413
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 549
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev