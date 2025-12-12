- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
BDCI: BTC Development Corp.
Der Wechselkurs von BDCI hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.05 bis zu einem Hoch von 10.05 gehandelt.
Verfolgen Sie die BTC Development Corp.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BDCI heute?
Die Aktie von BTC Development Corp. (BDCI) notiert heute bei 10.05. Sie wird innerhalb einer Spanne von 10.05 - 10.05 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 10.05 und das Handelsvolumen erreichte 15. Das Live-Chart von BDCI zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BDCI Dividenden?
BTC Development Corp. wird derzeit mit 10.05 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -1.47% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BDCI zu verfolgen.
Wie kaufe ich BDCI-Aktien?
Sie können Aktien von BTC Development Corp. (BDCI) zum aktuellen Kurs von 10.05 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 10.05 oder 10.35 platziert, während 15 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BDCI auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BDCI-Aktien?
Bei einer Investition in BTC Development Corp. müssen die jährliche Spanne 10.05 - 10.26 und der aktuelle Kurs 10.05 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.30% und -1.47%, bevor sie Orders zu 10.05 oder 10.35 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BDCI.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von BTC Development Corp.?
Der höchste Kurs von BTC Development Corp. (BDCI) im vergangenen Jahr lag bei 10.26. Innerhalb von 10.05 - 10.26 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 10.05 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von BTC Development Corp. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von BTC Development Corp.?
Der niedrigste Kurs von BTC Development Corp. (BDCI) im Laufe des Jahres betrug 10.05. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 10.05 und der Spanne 10.05 - 10.26 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BDCI live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BDCI statt?
BTC Development Corp. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 10.05 und -1.47% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.05
- Eröffnung
- 10.05
- Bid
- 10.05
- Ask
- 10.35
- Tief
- 10.05
- Hoch
- 10.05
- Volumen
- 15
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- -0.30%
- 6-Monatsänderung
- -1.47%
- Jahresänderung
- -1.47%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 413
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 549
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh