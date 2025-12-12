- 概要
BDCI: BTCデベロップメント
BDCIの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり10.05の安値と10.05の高値で取引されました。
BTCデベロップメントダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
BDCI株の現在の価格は？
BTCデベロップメントの株価は本日10.05です。10.05 - 10.05内で取引され、前日の終値は10.05、取引量は15に達しました。BDCIのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
BTCデベロップメントの株は配当を出しますか？
BTCデベロップメントの現在の価格は10.05です。配当方針は会社によりますが、投資家は-1.47%やUSDにも注目します。BDCIの動きはライブチャートで確認できます。
BDCI株を買う方法は？
BTCデベロップメントの株は現在10.05で購入可能です。注文は通常10.05または10.35付近で行われ、15や0.00%が市場の動きを示します。BDCIの最新情報はライブチャートで確認できます。
BDCI株に投資する方法は？
BTCデベロップメントへの投資では、年間の値幅10.05 - 10.26と現在の10.05を考慮します。注文は多くの場合10.05や10.35で行われる前に、-0.30%や-1.47%と比較されます。BDCIの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
BTCデベロップメントの株の最高値は？
BTCデベロップメントの過去1年の最高値は10.26でした。10.05 - 10.26内で株価は大きく変動し、10.05と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。BTCデベロップメントのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
BTCデベロップメントの株の最低値は？
BTCデベロップメント(BDCI)の年間最安値は10.05でした。現在の10.05や10.05 - 10.26と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BDCIの動きはライブチャートで確認できます。
BDCIの株式分割はいつ行われましたか？
BTCデベロップメントは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、10.05、-1.47%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 10.05
- 始値
- 10.05
- 買値
- 10.05
- 買値
- 10.35
- 安値
- 10.05
- 高値
- 10.05
- 出来高
- 15
- 1日の変化
- 0.00%
- 1ヶ月の変化
- -0.30%
- 6ヶ月の変化
- -1.47%
- 1年の変化
- -1.47%
- 実際
- 414
- 期待
- 前
- 413
- 実際
- 548
- 期待
- 前
- 549
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前