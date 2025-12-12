クォートセクション
通貨 / BDCI
株に戻る

BDCI: BTCデベロップメント

10.05 USD 0.00 (0.00%)
セクター: その他の銘柄 ベース: 米ドル 利益通貨: 米ドル

BDCIの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり10.05の安値と10.05の高値で取引されました。

BTCデベロップメントダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

BDCI株の現在の価格は？

BTCデベロップメントの株価は本日10.05です。10.05 - 10.05内で取引され、前日の終値は10.05、取引量は15に達しました。BDCIのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

BTCデベロップメントの株は配当を出しますか？

BTCデベロップメントの現在の価格は10.05です。配当方針は会社によりますが、投資家は-1.47%やUSDにも注目します。BDCIの動きはライブチャートで確認できます。

BDCI株を買う方法は？

BTCデベロップメントの株は現在10.05で購入可能です。注文は通常10.05または10.35付近で行われ、15や0.00%が市場の動きを示します。BDCIの最新情報はライブチャートで確認できます。

BDCI株に投資する方法は？

BTCデベロップメントへの投資では、年間の値幅10.05 - 10.26と現在の10.05を考慮します。注文は多くの場合10.05や10.35で行われる前に、-0.30%や-1.47%と比較されます。BDCIの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

BTCデベロップメントの株の最高値は？

BTCデベロップメントの過去1年の最高値は10.26でした。10.05 - 10.26内で株価は大きく変動し、10.05と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。BTCデベロップメントのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

BTCデベロップメントの株の最低値は？

BTCデベロップメント(BDCI)の年間最安値は10.05でした。現在の10.05や10.05 - 10.26と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BDCIの動きはライブチャートで確認できます。

BDCIの株式分割はいつ行われましたか？

BTCデベロップメントは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、10.05、-1.47%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
10.05 10.05
1年のレンジ
10.05 10.26
以前の終値
10.05
始値
10.05
買値
10.05
買値
10.35
安値
10.05
高値
10.05
出来高
15
1日の変化
0.00%
1ヶ月の変化
-0.30%
6ヶ月の変化
-1.47%
1年の変化
-1.47%
12 12月, 金曜日
18:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
414
期待
413
18:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
548
期待
549
20:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待