BDCI: BTC Development Corp.

10.05 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BDCI за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.05, а максимальная — 10.05.

Следите за динамикой BTC Development Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BDCI сегодня?

BTC Development Corp. (BDCI) сегодня оценивается на уровне 10.05. Инструмент торгуется в пределах 10.05 - 10.05, вчерашнее закрытие составило 10.05, а торговый объем достиг 15. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BDCI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям BTC Development Corp.?

BTC Development Corp. в настоящее время оценивается в 10.05. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.47% и USD. Отслеживайте движения BDCI на графике в реальном времени.

Как купить акции BDCI?

Вы можете купить акции BTC Development Corp. (BDCI) по текущей цене 10.05. Ордера обычно размещаются около 10.05 или 10.35, тогда как 15 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BDCI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BDCI?

Инвестирование в BTC Development Corp. предполагает учет годового диапазона 10.05 - 10.26 и текущей цены 10.05. Многие сравнивают -0.30% и -1.47% перед размещением ордеров на 10.05 или 10.35. Изучайте ежедневные изменения цены BDCI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции BTC Development Corp.?

Самая высокая цена BTC Development Corp. (BDCI) за последний год составила 10.26. Акции заметно колебались в пределах 10.05 - 10.26, сравнение с 10.05 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BTC Development Corp. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции BTC Development Corp.?

Самая низкая цена BTC Development Corp. (BDCI) за год составила 10.05. Сравнение с текущими 10.05 и 10.05 - 10.26 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BDCI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BDCI?

В прошлом BTC Development Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.05 и -1.47% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.05 10.05
Годовой диапазон
10.05 10.26
Предыдущее закрытие
10.05
Open
10.05
Bid
10.05
Ask
10.35
Low
10.05
High
10.05
Объем
15
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
-0.30%
6-месячное изменение
-1.47%
Годовое изменение
-1.47%
