BBMC: JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF
A taxa do BBMC para hoje mudou para -0.65%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 103.14 e o mais alto foi 103.44.
Veja a dinâmica do par de moedas JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
BBMC Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BBMC hoje?
Hoje JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) está avaliado em 103.28. O instrumento é negociado dentro de -0.65%, o fechamento de ontem foi 103.96, e o volume de negociação atingiu 84. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BBMC em tempo real.
As ações de JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF pagam dividendos?
Atualmente JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF está avaliado em 103.28. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 10.72% e USD. Monitore os movimentos de BBMC no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BBMC?
Você pode comprar ações de JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) pelo preço atual 103.28. Ordens geralmente são executadas perto de 103.28 ou 103.58, enquanto 84 e -0.06% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BBMC no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BBMC?
Investir em JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF envolve considerar a faixa anual 77.35 - 106.24 e o preço atual 103.28. Muitos comparam 0.87% e 15.18% antes de enviar ordens em 103.28 ou 103.58. Estude as mudanças diárias de preço de BBMC no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF?
O maior preço de JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) no último ano foi 106.24. As ações oscilaram bastante dentro de 77.35 - 106.24, e a comparação com 103.96 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF?
O menor preço de JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) no ano foi 77.35. A comparação com o preço atual 103.28 e 77.35 - 106.24 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BBMC em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BBMC?
No passado JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 103.96 e 10.72% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 103.96
- Open
- 103.34
- Bid
- 103.28
- Ask
- 103.58
- Low
- 103.14
- High
- 103.44
- Volume
- 84
- Mudança diária
- -0.65%
- Mudança mensal
- 0.87%
- Mudança de 6 meses
- 15.18%
- Mudança anual
- 10.72%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8