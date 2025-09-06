- Übersicht
BBMC: JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF
Der Wechselkurs von BBMC hat sich für heute um -0.44% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 103.14 bis zu einem Hoch von 103.51 gehandelt.
Verfolgen Sie die JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BBMC News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BBMC heute?
Die Aktie von JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) notiert heute bei 103.50. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.44% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 103.96 und das Handelsvolumen erreichte 94. Das Live-Chart von BBMC zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BBMC Dividenden?
JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF wird derzeit mit 103.50 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 10.96% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BBMC zu verfolgen.
Wie kaufe ich BBMC-Aktien?
Sie können Aktien von JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) zum aktuellen Kurs von 103.50 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 103.50 oder 103.80 platziert, während 94 und 0.15% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BBMC auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BBMC-Aktien?
Bei einer Investition in JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF müssen die jährliche Spanne 77.35 - 106.24 und der aktuelle Kurs 103.50 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.08% und 15.42%, bevor sie Orders zu 103.50 oder 103.80 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BBMC.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF?
Der höchste Kurs von JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) im vergangenen Jahr lag bei 106.24. Innerhalb von 77.35 - 106.24 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 103.96 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF?
Der niedrigste Kurs von JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) im Laufe des Jahres betrug 77.35. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 103.50 und der Spanne 77.35 - 106.24 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BBMC live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BBMC statt?
JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 103.96 und 10.96% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 103.96
- Eröffnung
- 103.34
- Bid
- 103.50
- Ask
- 103.80
- Tief
- 103.14
- Hoch
- 103.51
- Volumen
- 94
- Tagesänderung
- -0.44%
- Monatsänderung
- 1.08%
- 6-Monatsänderung
- 15.42%
- Jahresänderung
- 10.96%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8