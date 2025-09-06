- Обзор рынка
BBMC: JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF
Курс BBMC за сегодня изменился на -0.59%. При этом минимальная цена на торгах достигала 103.30, а максимальная — 103.44.
Следите за динамикой JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости BBMC
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BBMC сегодня?
JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) сегодня оценивается на уровне 103.35. Инструмент торгуется в пределах -0.59%, вчерашнее закрытие составило 103.96, а торговый объем достиг 16. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BBMC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF?
JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF в настоящее время оценивается в 103.35. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.80% и USD. Отслеживайте движения BBMC на графике в реальном времени.
Как купить акции BBMC?
Вы можете купить акции JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) по текущей цене 103.35. Ордера обычно размещаются около 103.35 или 103.65, тогда как 16 и 0.01% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BBMC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BBMC?
Инвестирование в JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF предполагает учет годового диапазона 77.35 - 106.24 и текущей цены 103.35. Многие сравнивают 0.94% и 15.26% перед размещением ордеров на 103.35 или 103.65. Изучайте ежедневные изменения цены BBMC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF?
Самая высокая цена JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) за последний год составила 106.24. Акции заметно колебались в пределах 77.35 - 106.24, сравнение с 103.96 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF?
Самая низкая цена JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) за год составила 77.35. Сравнение с текущими 103.35 и 77.35 - 106.24 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BBMC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BBMC?
В прошлом JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 103.96 и 10.80% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 103.96
- Open
- 103.34
- Bid
- 103.35
- Ask
- 103.65
- Low
- 103.30
- High
- 103.44
- Объем
- 16
- Дневное изменение
- -0.59%
- Месячное изменение
- 0.94%
- 6-месячное изменение
- 15.26%
- Годовое изменение
- 10.80%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8