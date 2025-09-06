КотировкиРазделы
Валюты / BBMC
Назад в Рынок акций США

BBMC: JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF

103.35 USD 0.61 (0.59%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BBMC за сегодня изменился на -0.59%. При этом минимальная цена на торгах достигала 103.30, а максимальная — 103.44.

Следите за динамикой JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости BBMC

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BBMC сегодня?

JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) сегодня оценивается на уровне 103.35. Инструмент торгуется в пределах -0.59%, вчерашнее закрытие составило 103.96, а торговый объем достиг 16. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BBMC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF?

JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF в настоящее время оценивается в 103.35. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.80% и USD. Отслеживайте движения BBMC на графике в реальном времени.

Как купить акции BBMC?

Вы можете купить акции JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) по текущей цене 103.35. Ордера обычно размещаются около 103.35 или 103.65, тогда как 16 и 0.01% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BBMC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BBMC?

Инвестирование в JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF предполагает учет годового диапазона 77.35 - 106.24 и текущей цены 103.35. Многие сравнивают 0.94% и 15.26% перед размещением ордеров на 103.35 или 103.65. Изучайте ежедневные изменения цены BBMC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF?

Самая высокая цена JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) за последний год составила 106.24. Акции заметно колебались в пределах 77.35 - 106.24, сравнение с 103.96 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF?

Самая низкая цена JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) за год составила 77.35. Сравнение с текущими 103.35 и 77.35 - 106.24 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BBMC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BBMC?

В прошлом JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 103.96 и 10.80% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
103.30 103.44
Годовой диапазон
77.35 106.24
Предыдущее закрытие
103.96
Open
103.34
Bid
103.35
Ask
103.65
Low
103.30
High
103.44
Объем
16
Дневное изменение
-0.59%
Месячное изменение
0.94%
6-месячное изменение
15.26%
Годовое изменение
10.80%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8