BBMC: JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF

103.28 USD 0.68 (0.65%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BBMCの今日の為替レートは、-0.65%変化しました。日中、通貨は1あたり103.14の安値と103.44の高値で取引されました。

JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BBMC News

よくあるご質問

BBMC株の現在の価格は？

JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETFの株価は本日103.28です。-0.65%内で取引され、前日の終値は103.96、取引量は84に達しました。BBMCのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETFの株は配当を出しますか？

JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETFの現在の価格は103.28です。配当方針は会社によりますが、投資家は10.72%やUSDにも注目します。BBMCの動きはライブチャートで確認できます。

BBMC株を買う方法は？

JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETFの株は現在103.28で購入可能です。注文は通常103.28または103.58付近で行われ、84や-0.06%が市場の動きを示します。BBMCの最新情報はライブチャートで確認できます。

BBMC株に投資する方法は？

JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETFへの投資では、年間の値幅77.35 - 106.24と現在の103.28を考慮します。注文は多くの場合103.28や103.58で行われる前に、0.87%や15.18%と比較されます。BBMCの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETFの株の最高値は？

JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETFの過去1年の最高値は106.24でした。77.35 - 106.24内で株価は大きく変動し、103.96と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETFの株の最低値は？

JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF(BBMC)の年間最安値は77.35でした。現在の103.28や77.35 - 106.24と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BBMCの動きはライブチャートで確認できます。

BBMCの株式分割はいつ行われましたか？

JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、103.96、10.72%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
103.14 103.44
1年のレンジ
77.35 106.24
以前の終値
103.96
始値
103.34
買値
103.28
買値
103.58
安値
103.14
高値
103.44
出来高
84
1日の変化
-0.65%
1ヶ月の変化
0.87%
6ヶ月の変化
15.18%
1年の変化
10.72%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8