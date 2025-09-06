CotationsSections
Devises / BBMC
BBMC: JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF

103.96 USD 0.14 (0.13%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BBMC a changé de 0.13% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 103.74 et à un maximum de 104.04.

Suivez la dynamique JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action BBMC aujourd'hui ?

L'action JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF est cotée à 103.96 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.13%, a clôturé hier à 103.82 et son volume d'échange a atteint 47. Le graphique en temps réel du cours de BBMC présente ces mises à jour.

L'action JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF verse-t-elle des dividendes ?

JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF est actuellement valorisé à 103.96. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 11.45% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BBMC.

Comment acheter des actions BBMC ?

Vous pouvez acheter des actions JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF au cours actuel de 103.96. Les ordres sont généralement placés à proximité de 103.96 ou de 104.26, le 47 et le 0.13% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BBMC sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action BBMC ?

Investir dans JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 77.35 - 106.24 et le prix actuel 103.96. Beaucoup comparent 1.53% et 15.94% avant de passer des ordres à 103.96 ou 104.26. Consultez le graphique du cours de BBMC en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF ?

Le cours le plus élevé de JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF l'année dernière était 106.24. Au cours de 77.35 - 106.24, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 103.82 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF ?

Le cours le plus bas de JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) sur l'année a été 77.35. Sa comparaison avec 103.96 et 77.35 - 106.24 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BBMC sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action BBMC a-t-elle été divisée ?

JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 103.82 et 11.45% après les opérations sur titres.

Range quotidien
103.74 104.04
Range Annuel
77.35 106.24
Clôture Précédente
103.82
Ouverture
103.82
Bid
103.96
Ask
104.26
Plus Bas
103.74
Plus Haut
104.04
Volume
47
Changement quotidien
0.13%
Changement Mensuel
1.53%
Changement à 6 Mois
15.94%
Changement Annuel
11.45%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8