BAMG: Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Growth Stock ETF
A taxa do BAMG para hoje mudou para -0.58%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 37.85 e o mais alto foi 38.04.
Veja a dinâmica do par de moedas Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Growth Stock ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BAMG hoje?
Hoje Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) está avaliado em 38.03. O instrumento é negociado dentro de -0.58%, o fechamento de ontem foi 38.25, e o volume de negociação atingiu 21. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BAMG em tempo real.
As ações de Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Growth Stock ETF pagam dividendos?
Atualmente Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Growth Stock ETF está avaliado em 38.03. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 15.07% e USD. Monitore os movimentos de BAMG no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BAMG?
Você pode comprar ações de Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) pelo preço atual 38.03. Ordens geralmente são executadas perto de 38.03 ou 38.33, enquanto 21 e 0.26% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BAMG no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BAMG?
Investir em Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Growth Stock ETF envolve considerar a faixa anual 27.57 - 38.48 e o preço atual 38.03. Muitos comparam 4.65% e 18.92% antes de enviar ordens em 38.03 ou 38.33. Estude as mudanças diárias de preço de BAMG no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Growth Stock ETF?
O maior preço de Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) no último ano foi 38.48. As ações oscilaram bastante dentro de 27.57 - 38.48, e a comparação com 38.25 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Growth Stock ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Growth Stock ETF?
O menor preço de Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) no ano foi 27.57. A comparação com o preço atual 38.03 e 27.57 - 38.48 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BAMG em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BAMG?
No passado Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Growth Stock ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 38.25 e 15.07% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 38.25
- Open
- 37.93
- Bid
- 38.03
- Ask
- 38.33
- Low
- 37.85
- High
- 38.04
- Volume
- 21
- Mudança diária
- -0.58%
- Mudança mensal
- 4.65%
- Mudança de 6 meses
- 18.92%
- Mudança anual
- 15.07%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8