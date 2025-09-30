- 概要
BAMG: Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Growth Stock ETF
BAMGの今日の為替レートは、-0.78%変化しました。日中、通貨は1あたり37.93の安値と37.97の高値で取引されました。
Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Growth Stock ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
BAMG株の現在の価格は？
Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Growth Stock ETFの株価は本日37.95です。-0.78%内で取引され、前日の終値は38.25、取引量は5に達しました。BAMGのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Growth Stock ETFの株は配当を出しますか？
Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Growth Stock ETFの現在の価格は37.95です。配当方針は会社によりますが、投資家は14.83%やUSDにも注目します。BAMGの動きはライブチャートで確認できます。
BAMG株を買う方法は？
Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Growth Stock ETFの株は現在37.95で購入可能です。注文は通常37.95または38.25付近で行われ、5や0.05%が市場の動きを示します。BAMGの最新情報はライブチャートで確認できます。
BAMG株に投資する方法は？
Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Growth Stock ETFへの投資では、年間の値幅27.57 - 38.48と現在の37.95を考慮します。注文は多くの場合37.95や38.25で行われる前に、4.43%や18.67%と比較されます。BAMGの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Growth Stock ETFの株の最高値は？
Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Growth Stock ETFの過去1年の最高値は38.48でした。27.57 - 38.48内で株価は大きく変動し、38.25と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Growth Stock ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Growth Stock ETFの株の最低値は？
Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Growth Stock ETF(BAMG)の年間最安値は27.57でした。現在の37.95や27.57 - 38.48と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BAMGの動きはライブチャートで確認できます。
BAMGの株式分割はいつ行われましたか？
Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Growth Stock ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、38.25、14.83%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 38.25
- 始値
- 37.93
- 買値
- 37.95
- 買値
- 38.25
- 安値
- 37.93
- 高値
- 37.97
- 出来高
- 5
- 1日の変化
- -0.78%
- 1ヶ月の変化
- 4.43%
- 6ヶ月の変化
- 18.67%
- 1年の変化
- 14.83%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8