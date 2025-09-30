クォートセクション
通貨 / BAMG
BAMG: Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Growth Stock ETF

37.95 USD 0.30 (0.78%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BAMGの今日の為替レートは、-0.78%変化しました。日中、通貨は1あたり37.93の安値と37.97の高値で取引されました。

Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Growth Stock ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

BAMG株の現在の価格は？

Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Growth Stock ETFの株価は本日37.95です。-0.78%内で取引され、前日の終値は38.25、取引量は5に達しました。BAMGのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Growth Stock ETFの株は配当を出しますか？

Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Growth Stock ETFの現在の価格は37.95です。配当方針は会社によりますが、投資家は14.83%やUSDにも注目します。BAMGの動きはライブチャートで確認できます。

BAMG株を買う方法は？

Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Growth Stock ETFの株は現在37.95で購入可能です。注文は通常37.95または38.25付近で行われ、5や0.05%が市場の動きを示します。BAMGの最新情報はライブチャートで確認できます。

BAMG株に投資する方法は？

Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Growth Stock ETFへの投資では、年間の値幅27.57 - 38.48と現在の37.95を考慮します。注文は多くの場合37.95や38.25で行われる前に、4.43%や18.67%と比較されます。BAMGの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Growth Stock ETFの株の最高値は？

Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Growth Stock ETFの過去1年の最高値は38.48でした。27.57 - 38.48内で株価は大きく変動し、38.25と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Growth Stock ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Growth Stock ETFの株の最低値は？

Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Growth Stock ETF(BAMG)の年間最安値は27.57でした。現在の37.95や27.57 - 38.48と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BAMGの動きはライブチャートで確認できます。

BAMGの株式分割はいつ行われましたか？

Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Growth Stock ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、38.25、14.83%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
37.93 37.97
1年のレンジ
27.57 38.48
以前の終値
38.25
始値
37.93
買値
37.95
買値
38.25
安値
37.93
高値
37.97
出来高
5
1日の変化
-0.78%
1ヶ月の変化
4.43%
6ヶ月の変化
18.67%
1年の変化
14.83%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8