BAMG: Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Growth Stock ETF
Le taux de change de BAMG a changé de 0.63% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 38.20 et à un maximum de 38.27.
Suivez la dynamique Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Growth Stock ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BAMG aujourd'hui ?
L'action Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Growth Stock ETF est cotée à 38.25 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.63%, a clôturé hier à 38.01 et son volume d'échange a atteint 25. Le graphique en temps réel du cours de BAMG présente ces mises à jour.
L'action Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Growth Stock ETF verse-t-elle des dividendes ?
Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Growth Stock ETF est actuellement valorisé à 38.25. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 15.73% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BAMG.
Comment acheter des actions BAMG ?
Vous pouvez acheter des actions Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Growth Stock ETF au cours actuel de 38.25. Les ordres sont généralement placés à proximité de 38.25 ou de 38.55, le 25 et le 0.10% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BAMG sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BAMG ?
Investir dans Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Growth Stock ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 27.57 - 38.48 et le prix actuel 38.25. Beaucoup comparent 5.26% et 19.61% avant de passer des ordres à 38.25 ou 38.55. Consultez le graphique du cours de BAMG en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Growth Stock ETF ?
Le cours le plus élevé de Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Growth Stock ETF l'année dernière était 38.48. Au cours de 27.57 - 38.48, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 38.01 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Growth Stock ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Growth Stock ETF ?
Le cours le plus bas de Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) sur l'année a été 27.57. Sa comparaison avec 38.25 et 27.57 - 38.48 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BAMG sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BAMG a-t-elle été divisée ?
Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Growth Stock ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 38.01 et 15.73% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 38.01
- Ouverture
- 38.21
- Bid
- 38.25
- Ask
- 38.55
- Plus Bas
- 38.20
- Plus Haut
- 38.27
- Volume
- 25
- Changement quotidien
- 0.63%
- Changement Mensuel
- 5.26%
- Changement à 6 Mois
- 19.61%
- Changement Annuel
- 15.73%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8