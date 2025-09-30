QuotazioniSezioni
BAMG
BAMG: Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Growth Stock ETF

38.25 USD 0.24 (0.63%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BAMG ha avuto una variazione del 0.63% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 38.20 e ad un massimo di 38.27.

Segui le dinamiche di Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Growth Stock ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni BAMG oggi?

Oggi le azioni Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Growth Stock ETF sono prezzate a 38.25. Viene scambiato all'interno di 0.63%, la chiusura di ieri è stata 38.01 e il volume degli scambi ha raggiunto 25. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BAMG mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Growth Stock ETF pagano dividendi?

Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Growth Stock ETF è attualmente valutato a 38.25. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 15.73% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BAMG.

Come acquistare azioni BAMG?

Puoi acquistare azioni Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Growth Stock ETF al prezzo attuale di 38.25. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 38.25 o 38.55, mentre 25 e 0.10% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BAMG sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni BAMG?

Investire in Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Growth Stock ETF implica considerare l'intervallo annuale 27.57 - 38.48 e il prezzo attuale 38.25. Molti confrontano 5.26% e 19.61% prima di effettuare ordini su 38.25 o 38.55. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BAMG con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Growth Stock ETF?

Il prezzo massimo di Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Growth Stock ETF nell'ultimo anno è stato 38.48. All'interno di 27.57 - 38.48, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 38.01 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Growth Stock ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Growth Stock ETF?

Il prezzo più basso di Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) nel corso dell'anno è stato 27.57. Confrontandolo con gli attuali 38.25 e 27.57 - 38.48 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BAMG muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BAMG?

Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Growth Stock ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 38.01 e 15.73%.

Intervallo Giornaliero
38.20 38.27
Intervallo Annuale
27.57 38.48
Chiusura Precedente
38.01
Apertura
38.21
Bid
38.25
Ask
38.55
Minimo
38.20
Massimo
38.27
Volume
25
Variazione giornaliera
0.63%
Variazione Mensile
5.26%
Variazione Semestrale
19.61%
Variazione Annuale
15.73%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8