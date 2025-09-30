- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
BAMG: Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Growth Stock ETF
Il tasso di cambio BAMG ha avuto una variazione del 0.63% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 38.20 e ad un massimo di 38.27.
Segui le dinamiche di Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Growth Stock ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BAMG oggi?
Oggi le azioni Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Growth Stock ETF sono prezzate a 38.25. Viene scambiato all'interno di 0.63%, la chiusura di ieri è stata 38.01 e il volume degli scambi ha raggiunto 25. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BAMG mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Growth Stock ETF pagano dividendi?
Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Growth Stock ETF è attualmente valutato a 38.25. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 15.73% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BAMG.
Come acquistare azioni BAMG?
Puoi acquistare azioni Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Growth Stock ETF al prezzo attuale di 38.25. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 38.25 o 38.55, mentre 25 e 0.10% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BAMG sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BAMG?
Investire in Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Growth Stock ETF implica considerare l'intervallo annuale 27.57 - 38.48 e il prezzo attuale 38.25. Molti confrontano 5.26% e 19.61% prima di effettuare ordini su 38.25 o 38.55. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BAMG con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Growth Stock ETF?
Il prezzo massimo di Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Growth Stock ETF nell'ultimo anno è stato 38.48. All'interno di 27.57 - 38.48, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 38.01 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Growth Stock ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Growth Stock ETF?
Il prezzo più basso di Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) nel corso dell'anno è stato 27.57. Confrontandolo con gli attuali 38.25 e 27.57 - 38.48 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BAMG muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BAMG?
Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Growth Stock ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 38.01 e 15.73%.
- Chiusura Precedente
- 38.01
- Apertura
- 38.21
- Bid
- 38.25
- Ask
- 38.55
- Minimo
- 38.20
- Massimo
- 38.27
- Volume
- 25
- Variazione giornaliera
- 0.63%
- Variazione Mensile
- 5.26%
- Variazione Semestrale
- 19.61%
- Variazione Annuale
- 15.73%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8