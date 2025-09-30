- Übersicht
BAMG: Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Growth Stock ETF
Der Wechselkurs von BAMG hat sich für heute um -0.58% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 37.85 bis zu einem Hoch von 38.04 gehandelt.
Verfolgen Sie die Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Growth Stock ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BAMG heute?
Die Aktie von Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) notiert heute bei 38.03. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.58% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 38.25 und das Handelsvolumen erreichte 21. Das Live-Chart von BAMG zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BAMG Dividenden?
Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Growth Stock ETF wird derzeit mit 38.03 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 15.07% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BAMG zu verfolgen.
Wie kaufe ich BAMG-Aktien?
Sie können Aktien von Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) zum aktuellen Kurs von 38.03 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 38.03 oder 38.33 platziert, während 21 und 0.26% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BAMG auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BAMG-Aktien?
Bei einer Investition in Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Growth Stock ETF müssen die jährliche Spanne 27.57 - 38.48 und der aktuelle Kurs 38.03 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 4.65% und 18.92%, bevor sie Orders zu 38.03 oder 38.33 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BAMG.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Growth Stock ETF?
Der höchste Kurs von Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) im vergangenen Jahr lag bei 38.48. Innerhalb von 27.57 - 38.48 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 38.25 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Growth Stock ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Growth Stock ETF?
Der niedrigste Kurs von Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) im Laufe des Jahres betrug 27.57. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 38.03 und der Spanne 27.57 - 38.48 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BAMG live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BAMG statt?
Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Growth Stock ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 38.25 und 15.07% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 38.25
- Eröffnung
- 37.93
- Bid
- 38.03
- Ask
- 38.33
- Tief
- 37.85
- Hoch
- 38.04
- Volumen
- 21
- Tagesänderung
- -0.58%
- Monatsänderung
- 4.65%
- 6-Monatsänderung
- 18.92%
- Jahresänderung
- 15.07%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8