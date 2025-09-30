- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
BAC-PE: Bank of America Corporation Depositary Sh repstg 1/1000th Perp
A taxa do BAC-PE para hoje mudou para 0.14%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 21.72 e o mais alto foi 21.92.
Veja a dinâmica do par de moedas Bank of America Corporation Depositary Sh repstg 1/1000th Perp . As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BAC-PE hoje?
Hoje Bank of America Corporation Depositary Sh repstg 1/1000th Perp (BAC-PE) está avaliado em 21.83. O instrumento é negociado dentro de 0.14%, o fechamento de ontem foi 21.80, e o volume de negociação atingiu 32. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BAC-PE em tempo real.
As ações de Bank of America Corporation Depositary Sh repstg 1/1000th Perp pagam dividendos?
Atualmente Bank of America Corporation Depositary Sh repstg 1/1000th Perp está avaliado em 21.83. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 0.41% e USD. Monitore os movimentos de BAC-PE no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BAC-PE?
Você pode comprar ações de Bank of America Corporation Depositary Sh repstg 1/1000th Perp (BAC-PE) pelo preço atual 21.83. Ordens geralmente são executadas perto de 21.83 ou 22.13, enquanto 32 e 0.28% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BAC-PE no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BAC-PE?
Investir em Bank of America Corporation Depositary Sh repstg 1/1000th Perp envolve considerar a faixa anual 21.12 - 22.36 e o preço atual 21.83. Muitos comparam 2.73% e 0.41% antes de enviar ordens em 21.83 ou 22.13. Estude as mudanças diárias de preço de BAC-PE no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações BANK OF AMERICA CORP?
O maior preço de BANK OF AMERICA CORP (BAC-PE) no último ano foi 22.36. As ações oscilaram bastante dentro de 21.12 - 22.36, e a comparação com 21.80 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Bank of America Corporation Depositary Sh repstg 1/1000th Perp no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações BANK OF AMERICA CORP?
O menor preço de BANK OF AMERICA CORP (BAC-PE) no ano foi 21.12. A comparação com o preço atual 21.83 e 21.12 - 22.36 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BAC-PE em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BAC-PE?
No passado Bank of America Corporation Depositary Sh repstg 1/1000th Perp passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 21.80 e 0.41% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 21.80
- Open
- 21.77
- Bid
- 21.83
- Ask
- 22.13
- Low
- 21.72
- High
- 21.92
- Volume
- 32
- Mudança diária
- 0.14%
- Mudança mensal
- 2.73%
- Mudança de 6 meses
- 0.41%
- Mudança anual
- 0.41%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4