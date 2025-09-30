CotaçõesSeções
Moedas / BAC-PE
Voltar para Ações

BAC-PE: Bank of America Corporation Depositary Sh repstg 1/1000th Perp

21.83 USD 0.03 (0.14%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do BAC-PE para hoje mudou para 0.14%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 21.72 e o mais alto foi 21.92.

Veja a dinâmica do par de moedas Bank of America Corporation Depositary Sh repstg 1/1000th Perp . As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de BAC-PE hoje?

Hoje Bank of America Corporation Depositary Sh repstg 1/1000th Perp (BAC-PE) está avaliado em 21.83. O instrumento é negociado dentro de 0.14%, o fechamento de ontem foi 21.80, e o volume de negociação atingiu 32. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BAC-PE em tempo real.

As ações de Bank of America Corporation Depositary Sh repstg 1/1000th Perp pagam dividendos?

Atualmente Bank of America Corporation Depositary Sh repstg 1/1000th Perp está avaliado em 21.83. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 0.41% e USD. Monitore os movimentos de BAC-PE no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de BAC-PE?

Você pode comprar ações de Bank of America Corporation Depositary Sh repstg 1/1000th Perp (BAC-PE) pelo preço atual 21.83. Ordens geralmente são executadas perto de 21.83 ou 22.13, enquanto 32 e 0.28% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BAC-PE no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de BAC-PE?

Investir em Bank of America Corporation Depositary Sh repstg 1/1000th Perp envolve considerar a faixa anual 21.12 - 22.36 e o preço atual 21.83. Muitos comparam 2.73% e 0.41% antes de enviar ordens em 21.83 ou 22.13. Estude as mudanças diárias de preço de BAC-PE no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações BANK OF AMERICA CORP?

O maior preço de BANK OF AMERICA CORP (BAC-PE) no último ano foi 22.36. As ações oscilaram bastante dentro de 21.12 - 22.36, e a comparação com 21.80 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Bank of America Corporation Depositary Sh repstg 1/1000th Perp no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações BANK OF AMERICA CORP?

O menor preço de BANK OF AMERICA CORP (BAC-PE) no ano foi 21.12. A comparação com o preço atual 21.83 e 21.12 - 22.36 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BAC-PE em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de BAC-PE?

No passado Bank of America Corporation Depositary Sh repstg 1/1000th Perp passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 21.80 e 0.41% após os eventos corporativos.

Faixa diária
21.72 21.92
Faixa anual
21.12 22.36
Fechamento anterior
21.80
Open
21.77
Bid
21.83
Ask
22.13
Low
21.72
High
21.92
Volume
32
Mudança diária
0.14%
Mudança mensal
2.73%
Mudança de 6 meses
0.41%
Mudança anual
0.41%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4