- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
BAC-PE: Bank of America Corporation Depositary Sh repstg 1/1000th Perp
Il tasso di cambio BAC-PE ha avuto una variazione del 0.14% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.72 e ad un massimo di 21.92.
Segui le dinamiche di Bank of America Corporation Depositary Sh repstg 1/1000th Perp . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BAC-PE oggi?
Oggi le azioni Bank of America Corporation Depositary Sh repstg 1/1000th Perp sono prezzate a 21.83. Viene scambiato all'interno di 0.14%, la chiusura di ieri è stata 21.80 e il volume degli scambi ha raggiunto 32. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BAC-PE mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Bank of America Corporation Depositary Sh repstg 1/1000th Perp pagano dividendi?
Bank of America Corporation Depositary Sh repstg 1/1000th Perp è attualmente valutato a 21.83. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 0.41% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BAC-PE.
Come acquistare azioni BAC-PE?
Puoi acquistare azioni Bank of America Corporation Depositary Sh repstg 1/1000th Perp al prezzo attuale di 21.83. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 21.83 o 22.13, mentre 32 e 0.28% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BAC-PE sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BAC-PE?
Investire in Bank of America Corporation Depositary Sh repstg 1/1000th Perp implica considerare l'intervallo annuale 21.12 - 22.36 e il prezzo attuale 21.83. Molti confrontano 2.73% e 0.41% prima di effettuare ordini su 21.83 o 22.13. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BAC-PE con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni BANK OF AMERICA CORP?
Il prezzo massimo di BANK OF AMERICA CORP nell'ultimo anno è stato 22.36. All'interno di 21.12 - 22.36, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 21.80 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Bank of America Corporation Depositary Sh repstg 1/1000th Perp utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni BANK OF AMERICA CORP?
Il prezzo più basso di BANK OF AMERICA CORP (BAC-PE) nel corso dell'anno è stato 21.12. Confrontandolo con gli attuali 21.83 e 21.12 - 22.36 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BAC-PE muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BAC-PE?
Bank of America Corporation Depositary Sh repstg 1/1000th Perp ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 21.80 e 0.41%.
- Chiusura Precedente
- 21.80
- Apertura
- 21.77
- Bid
- 21.83
- Ask
- 22.13
- Minimo
- 21.72
- Massimo
- 21.92
- Volume
- 32
- Variazione giornaliera
- 0.14%
- Variazione Mensile
- 2.73%
- Variazione Semestrale
- 0.41%
- Variazione Annuale
- 0.41%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4