BAC-PE: Bank of America Corporation Depositary Sh repstg 1/1000th Perp

21.83 USD 0.03 (0.14%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BAC-PE ha avuto una variazione del 0.14% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.72 e ad un massimo di 21.92.

Segui le dinamiche di Bank of America Corporation Depositary Sh repstg 1/1000th Perp . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni BAC-PE oggi?

Oggi le azioni Bank of America Corporation Depositary Sh repstg 1/1000th Perp sono prezzate a 21.83. Viene scambiato all'interno di 0.14%, la chiusura di ieri è stata 21.80 e il volume degli scambi ha raggiunto 32. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BAC-PE mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Bank of America Corporation Depositary Sh repstg 1/1000th Perp pagano dividendi?

Bank of America Corporation Depositary Sh repstg 1/1000th Perp è attualmente valutato a 21.83. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 0.41% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BAC-PE.

Come acquistare azioni BAC-PE?

Puoi acquistare azioni Bank of America Corporation Depositary Sh repstg 1/1000th Perp al prezzo attuale di 21.83. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 21.83 o 22.13, mentre 32 e 0.28% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BAC-PE sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni BAC-PE?

Investire in Bank of America Corporation Depositary Sh repstg 1/1000th Perp implica considerare l'intervallo annuale 21.12 - 22.36 e il prezzo attuale 21.83. Molti confrontano 2.73% e 0.41% prima di effettuare ordini su 21.83 o 22.13. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BAC-PE con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni BANK OF AMERICA CORP?

Il prezzo massimo di BANK OF AMERICA CORP nell'ultimo anno è stato 22.36. All'interno di 21.12 - 22.36, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 21.80 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Bank of America Corporation Depositary Sh repstg 1/1000th Perp utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni BANK OF AMERICA CORP?

Il prezzo più basso di BANK OF AMERICA CORP (BAC-PE) nel corso dell'anno è stato 21.12. Confrontandolo con gli attuali 21.83 e 21.12 - 22.36 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BAC-PE muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BAC-PE?

Bank of America Corporation Depositary Sh repstg 1/1000th Perp ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 21.80 e 0.41%.

Intervallo Giornaliero
21.72 21.92
Intervallo Annuale
21.12 22.36
Chiusura Precedente
21.80
Apertura
21.77
Bid
21.83
Ask
22.13
Minimo
21.72
Massimo
21.92
Volume
32
Variazione giornaliera
0.14%
Variazione Mensile
2.73%
Variazione Semestrale
0.41%
Variazione Annuale
0.41%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4