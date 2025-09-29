- Обзор рынка
BAC-PE: Bank of America Corporation Depositary Sh repstg 1/1000th Perp
Курс BAC-PE за сегодня изменился на 0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.72, а максимальная — 21.92.
Следите за динамикой Bank of America Corporation Depositary Sh repstg 1/1000th Perp . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BAC-PE сегодня?
Bank of America Corporation Depositary Sh repstg 1/1000th Perp (BAC-PE) сегодня оценивается на уровне 21.81. Инструмент торгуется в пределах 0.05%, вчерашнее закрытие составило 21.80, а торговый объем достиг 28. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BAC-PE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Bank of America Corporation Depositary Sh repstg 1/1000th Perp ?
Bank of America Corporation Depositary Sh repstg 1/1000th Perp в настоящее время оценивается в 21.81. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.32% и USD. Отслеживайте движения BAC-PE на графике в реальном времени.
Как купить акции BAC-PE?
Вы можете купить акции Bank of America Corporation Depositary Sh repstg 1/1000th Perp (BAC-PE) по текущей цене 21.81. Ордера обычно размещаются около 21.81 или 22.11, тогда как 28 и 0.18% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BAC-PE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BAC-PE?
Инвестирование в Bank of America Corporation Depositary Sh repstg 1/1000th Perp предполагает учет годового диапазона 21.12 - 22.36 и текущей цены 21.81. Многие сравнивают 2.64% и 0.32% перед размещением ордеров на 21.81 или 22.11. Изучайте ежедневные изменения цены BAC-PE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции BANK OF AMERICA CORP?
Самая высокая цена BANK OF AMERICA CORP (BAC-PE) за последний год составила 22.36. Акции заметно колебались в пределах 21.12 - 22.36, сравнение с 21.80 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Bank of America Corporation Depositary Sh repstg 1/1000th Perp на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции BANK OF AMERICA CORP?
Самая низкая цена BANK OF AMERICA CORP (BAC-PE) за год составила 21.12. Сравнение с текущими 21.81 и 21.12 - 22.36 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BAC-PE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BAC-PE?
В прошлом Bank of America Corporation Depositary Sh repstg 1/1000th Perp проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.80 и 0.32% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 21.80
- Open
- 21.77
- Bid
- 21.81
- Ask
- 22.11
- Low
- 21.72
- High
- 21.92
- Объем
- 28
- Дневное изменение
- 0.05%
- Месячное изменение
- 2.64%
- 6-месячное изменение
- 0.32%
- Годовое изменение
- 0.32%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%