Курс BAC-PE за сегодня изменился на 0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.72, а максимальная — 21.92.

Следите за динамикой Bank of America Corporation Depositary Sh repstg 1/1000th Perp . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.