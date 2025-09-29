КотировкиРазделы
Валюты / BAC-PE
Назад в Рынок акций США

BAC-PE: Bank of America Corporation Depositary Sh repstg 1/1000th Perp

21.81 USD 0.01 (0.05%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BAC-PE за сегодня изменился на 0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.72, а максимальная — 21.92.

Следите за динамикой Bank of America Corporation Depositary Sh repstg 1/1000th Perp . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BAC-PE сегодня?

Bank of America Corporation Depositary Sh repstg 1/1000th Perp (BAC-PE) сегодня оценивается на уровне 21.81. Инструмент торгуется в пределах 0.05%, вчерашнее закрытие составило 21.80, а торговый объем достиг 28. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BAC-PE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Bank of America Corporation Depositary Sh repstg 1/1000th Perp ?

Bank of America Corporation Depositary Sh repstg 1/1000th Perp в настоящее время оценивается в 21.81. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.32% и USD. Отслеживайте движения BAC-PE на графике в реальном времени.

Как купить акции BAC-PE?

Вы можете купить акции Bank of America Corporation Depositary Sh repstg 1/1000th Perp (BAC-PE) по текущей цене 21.81. Ордера обычно размещаются около 21.81 или 22.11, тогда как 28 и 0.18% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BAC-PE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BAC-PE?

Инвестирование в Bank of America Corporation Depositary Sh repstg 1/1000th Perp предполагает учет годового диапазона 21.12 - 22.36 и текущей цены 21.81. Многие сравнивают 2.64% и 0.32% перед размещением ордеров на 21.81 или 22.11. Изучайте ежедневные изменения цены BAC-PE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции BANK OF AMERICA CORP?

Самая высокая цена BANK OF AMERICA CORP (BAC-PE) за последний год составила 22.36. Акции заметно колебались в пределах 21.12 - 22.36, сравнение с 21.80 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Bank of America Corporation Depositary Sh repstg 1/1000th Perp на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции BANK OF AMERICA CORP?

Самая низкая цена BANK OF AMERICA CORP (BAC-PE) за год составила 21.12. Сравнение с текущими 21.81 и 21.12 - 22.36 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BAC-PE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BAC-PE?

В прошлом Bank of America Corporation Depositary Sh repstg 1/1000th Perp проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.80 и 0.32% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
21.72 21.92
Годовой диапазон
21.12 22.36
Предыдущее закрытие
21.80
Open
21.77
Bid
21.81
Ask
22.11
Low
21.72
High
21.92
Объем
28
Дневное изменение
0.05%
Месячное изменение
2.64%
6-месячное изменение
0.32%
Годовое изменение
0.32%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.