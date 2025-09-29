- 概要
BAC-PE: Bank of America Corporation Depositary Sh repstg 1/1000th Perp
BAC-PEの今日の為替レートは、0.14%変化しました。日中、通貨は1あたり21.72の安値と21.92の高値で取引されました。
Bank of America Corporation Depositary Sh repstg 1/1000th Perp ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
BAC-PE株の現在の価格は？
Bank of America Corporation Depositary Sh repstg 1/1000th Perp の株価は本日21.83です。0.14%内で取引され、前日の終値は21.80、取引量は32に達しました。BAC-PEのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Bank of America Corporation Depositary Sh repstg 1/1000th Perp の株は配当を出しますか？
Bank of America Corporation Depositary Sh repstg 1/1000th Perp の現在の価格は21.83です。配当方針は会社によりますが、投資家は0.41%やUSDにも注目します。BAC-PEの動きはライブチャートで確認できます。
BAC-PE株を買う方法は？
Bank of America Corporation Depositary Sh repstg 1/1000th Perp の株は現在21.83で購入可能です。注文は通常21.83または22.13付近で行われ、32や0.28%が市場の動きを示します。BAC-PEの最新情報はライブチャートで確認できます。
BAC-PE株に投資する方法は？
Bank of America Corporation Depositary Sh repstg 1/1000th Perp への投資では、年間の値幅21.12 - 22.36と現在の21.83を考慮します。注文は多くの場合21.83や22.13で行われる前に、2.73%や0.41%と比較されます。BAC-PEの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
BANK OF AMERICA CORPの株の最高値は？
BANK OF AMERICA CORPの過去1年の最高値は22.36でした。21.12 - 22.36内で株価は大きく変動し、21.80と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Bank of America Corporation Depositary Sh repstg 1/1000th Perp のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
BANK OF AMERICA CORPの株の最低値は？
BANK OF AMERICA CORP(BAC-PE)の年間最安値は21.12でした。現在の21.83や21.12 - 22.36と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BAC-PEの動きはライブチャートで確認できます。
BAC-PEの株式分割はいつ行われましたか？
Bank of America Corporation Depositary Sh repstg 1/1000th Perp は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、21.80、0.41%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 21.80
- 始値
- 21.77
- 買値
- 21.83
- 買値
- 22.13
- 安値
- 21.72
- 高値
- 21.92
- 出来高
- 32
- 1日の変化
- 0.14%
- 1ヶ月の変化
- 2.73%
- 6ヶ月の変化
- 0.41%
- 1年の変化
- 0.41%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前