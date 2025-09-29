クォートセクション
通貨 / BAC-PE
株に戻る

BAC-PE: Bank of America Corporation Depositary Sh repstg 1/1000th Perp

21.83 USD 0.03 (0.14%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BAC-PEの今日の為替レートは、0.14%変化しました。日中、通貨は1あたり21.72の安値と21.92の高値で取引されました。

Bank of America Corporation Depositary Sh repstg 1/1000th Perp ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

BAC-PE株の現在の価格は？

Bank of America Corporation Depositary Sh repstg 1/1000th Perp の株価は本日21.83です。0.14%内で取引され、前日の終値は21.80、取引量は32に達しました。BAC-PEのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Bank of America Corporation Depositary Sh repstg 1/1000th Perp の株は配当を出しますか？

Bank of America Corporation Depositary Sh repstg 1/1000th Perp の現在の価格は21.83です。配当方針は会社によりますが、投資家は0.41%やUSDにも注目します。BAC-PEの動きはライブチャートで確認できます。

BAC-PE株を買う方法は？

Bank of America Corporation Depositary Sh repstg 1/1000th Perp の株は現在21.83で購入可能です。注文は通常21.83または22.13付近で行われ、32や0.28%が市場の動きを示します。BAC-PEの最新情報はライブチャートで確認できます。

BAC-PE株に投資する方法は？

Bank of America Corporation Depositary Sh repstg 1/1000th Perp への投資では、年間の値幅21.12 - 22.36と現在の21.83を考慮します。注文は多くの場合21.83や22.13で行われる前に、2.73%や0.41%と比較されます。BAC-PEの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

BANK OF AMERICA CORPの株の最高値は？

BANK OF AMERICA CORPの過去1年の最高値は22.36でした。21.12 - 22.36内で株価は大きく変動し、21.80と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Bank of America Corporation Depositary Sh repstg 1/1000th Perp のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

BANK OF AMERICA CORPの株の最低値は？

BANK OF AMERICA CORP(BAC-PE)の年間最安値は21.12でした。現在の21.83や21.12 - 22.36と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BAC-PEの動きはライブチャートで確認できます。

BAC-PEの株式分割はいつ行われましたか？

Bank of America Corporation Depositary Sh repstg 1/1000th Perp は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、21.80、0.41%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
21.72 21.92
1年のレンジ
21.12 22.36
以前の終値
21.80
始値
21.77
買値
21.83
買値
22.13
安値
21.72
高値
21.92
出来高
32
1日の変化
0.14%
1ヶ月の変化
2.73%
6ヶ月の変化
0.41%
1年の変化
0.41%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待