BAC-PE: Bank of America Corporation Depositary Sh repstg 1/1000th Perp

21.83 USD 0.03 (0.14%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BAC-PE hat sich für heute um 0.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.72 bis zu einem Hoch von 21.92 gehandelt.

Verfolgen Sie die Bank of America Corporation Depositary Sh repstg 1/1000th Perp -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von BAC-PE heute?

Die Aktie von Bank of America Corporation Depositary Sh repstg 1/1000th Perp (BAC-PE) notiert heute bei 21.83. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.14% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 21.80 und das Handelsvolumen erreichte 32. Das Live-Chart von BAC-PE zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie BAC-PE Dividenden?

Bank of America Corporation Depositary Sh repstg 1/1000th Perp wird derzeit mit 21.83 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 0.41% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BAC-PE zu verfolgen.

Wie kaufe ich BAC-PE-Aktien?

Sie können Aktien von Bank of America Corporation Depositary Sh repstg 1/1000th Perp (BAC-PE) zum aktuellen Kurs von 21.83 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 21.83 oder 22.13 platziert, während 32 und 0.28% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BAC-PE auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in BAC-PE-Aktien?

Bei einer Investition in Bank of America Corporation Depositary Sh repstg 1/1000th Perp müssen die jährliche Spanne 21.12 - 22.36 und der aktuelle Kurs 21.83 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.73% und 0.41%, bevor sie Orders zu 21.83 oder 22.13 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BAC-PE.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von BANK OF AMERICA CORP?

Der höchste Kurs von BANK OF AMERICA CORP (BAC-PE) im vergangenen Jahr lag bei 22.36. Innerhalb von 21.12 - 22.36 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 21.80 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Bank of America Corporation Depositary Sh repstg 1/1000th Perp mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von BANK OF AMERICA CORP?

Der niedrigste Kurs von BANK OF AMERICA CORP (BAC-PE) im Laufe des Jahres betrug 21.12. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 21.83 und der Spanne 21.12 - 22.36 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BAC-PE live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von BAC-PE statt?

Bank of America Corporation Depositary Sh repstg 1/1000th Perp hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 21.80 und 0.41% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
21.72 21.92
Jahresspanne
21.12 22.36
Vorheriger Schlusskurs
21.80
Eröffnung
21.77
Bid
21.83
Ask
22.13
Tief
21.72
Hoch
21.92
Volumen
32
Tagesänderung
0.14%
Monatsänderung
2.73%
6-Monatsänderung
0.41%
Jahresänderung
0.41%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4