BAC-PE: Bank of America Corporation Depositary Sh repstg 1/1000th Perp
Der Wechselkurs von BAC-PE hat sich für heute um 0.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.72 bis zu einem Hoch von 21.92 gehandelt.
Verfolgen Sie die Bank of America Corporation Depositary Sh repstg 1/1000th Perp -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BAC-PE heute?
Die Aktie von Bank of America Corporation Depositary Sh repstg 1/1000th Perp (BAC-PE) notiert heute bei 21.83. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.14% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 21.80 und das Handelsvolumen erreichte 32. Das Live-Chart von BAC-PE zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BAC-PE Dividenden?
Bank of America Corporation Depositary Sh repstg 1/1000th Perp wird derzeit mit 21.83 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 0.41% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BAC-PE zu verfolgen.
Wie kaufe ich BAC-PE-Aktien?
Sie können Aktien von Bank of America Corporation Depositary Sh repstg 1/1000th Perp (BAC-PE) zum aktuellen Kurs von 21.83 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 21.83 oder 22.13 platziert, während 32 und 0.28% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BAC-PE auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BAC-PE-Aktien?
Bei einer Investition in Bank of America Corporation Depositary Sh repstg 1/1000th Perp müssen die jährliche Spanne 21.12 - 22.36 und der aktuelle Kurs 21.83 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.73% und 0.41%, bevor sie Orders zu 21.83 oder 22.13 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BAC-PE.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von BANK OF AMERICA CORP?
Der höchste Kurs von BANK OF AMERICA CORP (BAC-PE) im vergangenen Jahr lag bei 22.36. Innerhalb von 21.12 - 22.36 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 21.80 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Bank of America Corporation Depositary Sh repstg 1/1000th Perp mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von BANK OF AMERICA CORP?
Der niedrigste Kurs von BANK OF AMERICA CORP (BAC-PE) im Laufe des Jahres betrug 21.12. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 21.83 und der Spanne 21.12 - 22.36 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BAC-PE live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BAC-PE statt?
Bank of America Corporation Depositary Sh repstg 1/1000th Perp hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 21.80 und 0.41% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 21.80
- Eröffnung
- 21.77
- Bid
- 21.83
- Ask
- 22.13
- Tief
- 21.72
- Hoch
- 21.92
- Volumen
- 32
- Tagesänderung
- 0.14%
- Monatsänderung
- 2.73%
- 6-Monatsänderung
- 0.41%
- Jahresänderung
- 0.41%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4