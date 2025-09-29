报价部分
货币 / BAC-PE
BAC-PE: Bank of America Corporation Depositary Sh repstg 1/1000th Perp

21.83 USD 0.03 (0.14%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BAC-PE汇率已更改0.14%。当日，交易品种以低点21.72和高点21.92进行交易。

关注Bank of America Corporation Depositary Sh repstg 1/1000th Perp 动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

BAC-PE股票今天的价格是多少？

Bank of America Corporation Depositary Sh repstg 1/1000th Perp 股票今天的定价为21.83。它在0.14%范围内交易，昨天的收盘价为21.80，交易量达到32。BAC-PE的实时价格图表显示了这些更新。

Bank of America Corporation Depositary Sh repstg 1/1000th Perp 股票是否支付股息？

Bank of America Corporation Depositary Sh repstg 1/1000th Perp 目前的价值为21.83。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.41%和USD。实时查看图表以跟踪BAC-PE走势。

如何购买BAC-PE股票？

您可以以21.83的当前价格购买Bank of America Corporation Depositary Sh repstg 1/1000th Perp 股票。订单通常设置在21.83或22.13附近，而32和0.28%显示市场活动。立即关注BAC-PE的实时图表更新。

如何投资BAC-PE股票？

投资Bank of America Corporation Depositary Sh repstg 1/1000th Perp 需要考虑年度范围21.12 - 22.36和当前价格21.83。许多人在以21.83或22.13下订单之前，会比较2.73%和。实时查看BAC-PE价格图表，了解每日变化。

BANK OF AMERICA CORP股票的最高价格是多少？

在过去一年中，BANK OF AMERICA CORP的最高价格是22.36。在21.12 - 22.36内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Bank of America Corporation Depositary Sh repstg 1/1000th Perp 的绩效。

BANK OF AMERICA CORP股票的最低价格是多少？

BANK OF AMERICA CORP（BAC-PE）的最低价格为21.12。将其与当前的21.83和21.12 - 22.36进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BAC-PE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BAC-PE股票是什么时候拆分的？

Bank of America Corporation Depositary Sh repstg 1/1000th Perp 历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.80和0.41%中可见。

日范围
21.72 21.92
年范围
21.12 22.36
前一天收盘价
21.80
开盘价
21.77
卖价
21.83
买价
22.13
最低价
21.72
最高价
21.92
交易量
32
日变化
0.14%
月变化
2.73%
6个月变化
0.41%
年变化
0.41%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值