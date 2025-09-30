- Visão do mercado
BAC-PB: Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin
A taxa do BAC-PB para hoje mudou para 0.12%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.32 e o mais alto foi 25.44.
Veja a dinâmica do par de moedas Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BAC-PB hoje?
Hoje Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin (BAC-PB) está avaliado em 25.35. O instrumento é negociado dentro de 0.12%, o fechamento de ontem foi 25.32, e o volume de negociação atingiu 71. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BAC-PB em tempo real.
As ações de Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin pagam dividendos?
Atualmente Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin está avaliado em 25.35. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 3.51% e USD. Monitore os movimentos de BAC-PB no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BAC-PB?
Você pode comprar ações de Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin (BAC-PB) pelo preço atual 25.35. Ordens geralmente são executadas perto de 25.35 ou 25.65, enquanto 71 e 0.04% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BAC-PB no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BAC-PB?
Investir em Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin envolve considerar a faixa anual 24.04 - 25.61 e o preço atual 25.35. Muitos comparam 0.48% e 3.51% antes de enviar ordens em 25.35 ou 25.65. Estude as mudanças diárias de preço de BAC-PB no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações BANK OF AMERICA CORP?
O maior preço de BANK OF AMERICA CORP (BAC-PB) no último ano foi 25.61. As ações oscilaram bastante dentro de 24.04 - 25.61, e a comparação com 25.32 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações BANK OF AMERICA CORP?
O menor preço de BANK OF AMERICA CORP (BAC-PB) no ano foi 24.04. A comparação com o preço atual 25.35 e 24.04 - 25.61 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BAC-PB em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BAC-PB?
No passado Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 25.32 e 3.51% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 25.32
- Open
- 25.34
- Bid
- 25.35
- Ask
- 25.65
- Low
- 25.32
- High
- 25.44
- Volume
- 71
- Mudança diária
- 0.12%
- Mudança mensal
- 0.48%
- Mudança de 6 meses
- 3.51%
- Mudança anual
- 3.51%
