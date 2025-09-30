CotaçõesSeções
Moedas / BAC-PB
BAC-PB: Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin

25.35 USD 0.03 (0.12%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do BAC-PB para hoje mudou para 0.12%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.32 e o mais alto foi 25.44.

Veja a dinâmica do par de moedas Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de BAC-PB hoje?

Hoje Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin (BAC-PB) está avaliado em 25.35. O instrumento é negociado dentro de 0.12%, o fechamento de ontem foi 25.32, e o volume de negociação atingiu 71. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BAC-PB em tempo real.

As ações de Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin pagam dividendos?

Atualmente Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin está avaliado em 25.35. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 3.51% e USD. Monitore os movimentos de BAC-PB no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de BAC-PB?

Você pode comprar ações de Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin (BAC-PB) pelo preço atual 25.35. Ordens geralmente são executadas perto de 25.35 ou 25.65, enquanto 71 e 0.04% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BAC-PB no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de BAC-PB?

Investir em Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin envolve considerar a faixa anual 24.04 - 25.61 e o preço atual 25.35. Muitos comparam 0.48% e 3.51% antes de enviar ordens em 25.35 ou 25.65. Estude as mudanças diárias de preço de BAC-PB no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações BANK OF AMERICA CORP?

O maior preço de BANK OF AMERICA CORP (BAC-PB) no último ano foi 25.61. As ações oscilaram bastante dentro de 24.04 - 25.61, e a comparação com 25.32 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações BANK OF AMERICA CORP?

O menor preço de BANK OF AMERICA CORP (BAC-PB) no ano foi 24.04. A comparação com o preço atual 25.35 e 24.04 - 25.61 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BAC-PB em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de BAC-PB?

No passado Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 25.32 e 3.51% após os eventos corporativos.

Faixa diária
25.32 25.44
Faixa anual
24.04 25.61
Fechamento anterior
25.32
Open
25.34
Bid
25.35
Ask
25.65
Low
25.32
High
25.44
Volume
71
Mudança diária
0.12%
Mudança mensal
0.48%
Mudança de 6 meses
3.51%
Mudança anual
3.51%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4