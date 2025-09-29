BAC-PB: Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin
今日BAC-PB汇率已更改0.12%。当日，交易品种以低点25.32和高点25.44进行交易。
关注Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
BAC-PB股票今天的价格是多少？
Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin股票今天的定价为25.35。它在0.12%范围内交易，昨天的收盘价为25.32，交易量达到71。BAC-PB的实时价格图表显示了这些更新。
Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin股票是否支付股息？
Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin目前的价值为25.35。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.51%和USD。实时查看图表以跟踪BAC-PB走势。
如何购买BAC-PB股票？
您可以以25.35的当前价格购买Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin股票。订单通常设置在25.35或25.65附近，而71和0.04%显示市场活动。立即关注BAC-PB的实时图表更新。
如何投资BAC-PB股票？
投资Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin需要考虑年度范围24.04 - 25.61和当前价格25.35。许多人在以25.35或25.65下订单之前，会比较0.48%和。实时查看BAC-PB价格图表，了解每日变化。
BANK OF AMERICA CORP股票的最高价格是多少？
在过去一年中，BANK OF AMERICA CORP的最高价格是25.61。在24.04 - 25.61内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin的绩效。
BANK OF AMERICA CORP股票的最低价格是多少？
BANK OF AMERICA CORP（BAC-PB）的最低价格为24.04。将其与当前的25.35和24.04 - 25.61进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BAC-PB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BAC-PB股票是什么时候拆分的？
Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.32和3.51%中可见。
- 前一天收盘价
- 25.32
- 开盘价
- 25.34
- 卖价
- 25.35
- 买价
- 25.65
- 最低价
- 25.32
- 最高价
- 25.44
- 交易量
- 71
- 日变化
- 0.12%
- 月变化
- 0.48%
- 6个月变化
- 3.51%
- 年变化
- 3.51%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值