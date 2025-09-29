- 概要
BAC-PB: Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin
BAC-PBの今日の為替レートは、0.12%変化しました。日中、通貨は1あたり25.32の安値と25.44の高値で取引されました。
Bank of America Corporation Depositary Shares, each representinダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
BAC-PB株の現在の価格は？
Bank of America Corporation Depositary Shares, each representinの株価は本日25.35です。0.12%内で取引され、前日の終値は25.32、取引量は71に達しました。BAC-PBのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Bank of America Corporation Depositary Shares, each representinの株は配当を出しますか？
Bank of America Corporation Depositary Shares, each representinの現在の価格は25.35です。配当方針は会社によりますが、投資家は3.51%やUSDにも注目します。BAC-PBの動きはライブチャートで確認できます。
BAC-PB株を買う方法は？
Bank of America Corporation Depositary Shares, each representinの株は現在25.35で購入可能です。注文は通常25.35または25.65付近で行われ、71や0.04%が市場の動きを示します。BAC-PBの最新情報はライブチャートで確認できます。
BAC-PB株に投資する方法は？
Bank of America Corporation Depositary Shares, each representinへの投資では、年間の値幅24.04 - 25.61と現在の25.35を考慮します。注文は多くの場合25.35や25.65で行われる前に、0.48%や3.51%と比較されます。BAC-PBの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
BANK OF AMERICA CORPの株の最高値は？
BANK OF AMERICA CORPの過去1年の最高値は25.61でした。24.04 - 25.61内で株価は大きく変動し、25.32と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Bank of America Corporation Depositary Shares, each representinのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
BANK OF AMERICA CORPの株の最低値は？
BANK OF AMERICA CORP(BAC-PB)の年間最安値は24.04でした。現在の25.35や24.04 - 25.61と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BAC-PBの動きはライブチャートで確認できます。
BAC-PBの株式分割はいつ行われましたか？
Bank of America Corporation Depositary Shares, each representinは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、25.32、3.51%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 25.32
- 始値
- 25.34
- 買値
- 25.35
- 買値
- 25.65
- 安値
- 25.32
- 高値
- 25.44
- 出来高
- 71
- 1日の変化
- 0.12%
- 1ヶ月の変化
- 0.48%
- 6ヶ月の変化
- 3.51%
- 1年の変化
- 3.51%
