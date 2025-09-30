KurseKategorien
Währungen / BAC-PB
Zurück zum Aktien

BAC-PB: Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin

25.35 USD 0.03 (0.12%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BAC-PB hat sich für heute um 0.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.32 bis zu einem Hoch von 25.44 gehandelt.

Verfolgen Sie die Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von BAC-PB heute?

Die Aktie von Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin (BAC-PB) notiert heute bei 25.35. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.12% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.32 und das Handelsvolumen erreichte 71. Das Live-Chart von BAC-PB zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie BAC-PB Dividenden?

Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin wird derzeit mit 25.35 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 3.51% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BAC-PB zu verfolgen.

Wie kaufe ich BAC-PB-Aktien?

Sie können Aktien von Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin (BAC-PB) zum aktuellen Kurs von 25.35 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.35 oder 25.65 platziert, während 71 und 0.04% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BAC-PB auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in BAC-PB-Aktien?

Bei einer Investition in Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin müssen die jährliche Spanne 24.04 - 25.61 und der aktuelle Kurs 25.35 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.48% und 3.51%, bevor sie Orders zu 25.35 oder 25.65 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BAC-PB.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von BANK OF AMERICA CORP?

Der höchste Kurs von BANK OF AMERICA CORP (BAC-PB) im vergangenen Jahr lag bei 25.61. Innerhalb von 24.04 - 25.61 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.32 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von BANK OF AMERICA CORP?

Der niedrigste Kurs von BANK OF AMERICA CORP (BAC-PB) im Laufe des Jahres betrug 24.04. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.35 und der Spanne 24.04 - 25.61 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BAC-PB live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von BAC-PB statt?

Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.32 und 3.51% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
25.32 25.44
Jahresspanne
24.04 25.61
Vorheriger Schlusskurs
25.32
Eröffnung
25.34
Bid
25.35
Ask
25.65
Tief
25.32
Hoch
25.44
Volumen
71
Tagesänderung
0.12%
Monatsänderung
0.48%
6-Monatsänderung
3.51%
Jahresänderung
3.51%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4