BAC-PB: Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin
Der Wechselkurs von BAC-PB hat sich für heute um 0.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.32 bis zu einem Hoch von 25.44 gehandelt.
Verfolgen Sie die Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BAC-PB heute?
Die Aktie von Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin (BAC-PB) notiert heute bei 25.35. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.12% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.32 und das Handelsvolumen erreichte 71. Das Live-Chart von BAC-PB zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BAC-PB Dividenden?
Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin wird derzeit mit 25.35 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 3.51% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BAC-PB zu verfolgen.
Wie kaufe ich BAC-PB-Aktien?
Sie können Aktien von Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin (BAC-PB) zum aktuellen Kurs von 25.35 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.35 oder 25.65 platziert, während 71 und 0.04% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BAC-PB auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BAC-PB-Aktien?
Bei einer Investition in Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin müssen die jährliche Spanne 24.04 - 25.61 und der aktuelle Kurs 25.35 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.48% und 3.51%, bevor sie Orders zu 25.35 oder 25.65 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BAC-PB.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von BANK OF AMERICA CORP?
Der höchste Kurs von BANK OF AMERICA CORP (BAC-PB) im vergangenen Jahr lag bei 25.61. Innerhalb von 24.04 - 25.61 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.32 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von BANK OF AMERICA CORP?
Der niedrigste Kurs von BANK OF AMERICA CORP (BAC-PB) im Laufe des Jahres betrug 24.04. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.35 und der Spanne 24.04 - 25.61 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BAC-PB live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BAC-PB statt?
Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.32 und 3.51% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.32
- Eröffnung
- 25.34
- Bid
- 25.35
- Ask
- 25.65
- Tief
- 25.32
- Hoch
- 25.44
- Volumen
- 71
- Tagesänderung
- 0.12%
- Monatsänderung
- 0.48%
- 6-Monatsänderung
- 3.51%
- Jahresänderung
- 3.51%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4