BAC-PB: Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin
Курс BAC-PB за сегодня изменился на 0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.32, а максимальная — 25.44.
Следите за динамикой Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BAC-PB сегодня?
Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin (BAC-PB) сегодня оценивается на уровне 25.35. Инструмент торгуется в пределах 0.12%, вчерашнее закрытие составило 25.32, а торговый объем достиг 71. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BAC-PB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin?
Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin в настоящее время оценивается в 25.35. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.51% и USD. Отслеживайте движения BAC-PB на графике в реальном времени.
Как купить акции BAC-PB?
Вы можете купить акции Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin (BAC-PB) по текущей цене 25.35. Ордера обычно размещаются около 25.35 или 25.65, тогда как 71 и 0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BAC-PB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BAC-PB?
Инвестирование в Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin предполагает учет годового диапазона 24.04 - 25.61 и текущей цены 25.35. Многие сравнивают 0.48% и 3.51% перед размещением ордеров на 25.35 или 25.65. Изучайте ежедневные изменения цены BAC-PB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции BANK OF AMERICA CORP?
Самая высокая цена BANK OF AMERICA CORP (BAC-PB) за последний год составила 25.61. Акции заметно колебались в пределах 24.04 - 25.61, сравнение с 25.32 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции BANK OF AMERICA CORP?
Самая низкая цена BANK OF AMERICA CORP (BAC-PB) за год составила 24.04. Сравнение с текущими 25.35 и 24.04 - 25.61 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BAC-PB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BAC-PB?
В прошлом Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.32 и 3.51% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.32
- Open
- 25.34
- Bid
- 25.35
- Ask
- 25.65
- Low
- 25.32
- High
- 25.44
- Объем
- 71
- Дневное изменение
- 0.12%
- Месячное изменение
- 0.48%
- 6-месячное изменение
- 3.51%
- Годовое изменение
- 3.51%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%