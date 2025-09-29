КотировкиРазделы
BAC-PB: Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin

25.35 USD 0.03 (0.12%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BAC-PB за сегодня изменился на 0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.32, а максимальная — 25.44.

  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BAC-PB сегодня?

Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin (BAC-PB) сегодня оценивается на уровне 25.35. Инструмент торгуется в пределах 0.12%, вчерашнее закрытие составило 25.32, а торговый объем достиг 71. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BAC-PB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin?

Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin в настоящее время оценивается в 25.35. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.51% и USD. Отслеживайте движения BAC-PB на графике в реальном времени.

Как купить акции BAC-PB?

Вы можете купить акции Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin (BAC-PB) по текущей цене 25.35. Ордера обычно размещаются около 25.35 или 25.65, тогда как 71 и 0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BAC-PB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BAC-PB?

Инвестирование в Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin предполагает учет годового диапазона 24.04 - 25.61 и текущей цены 25.35. Многие сравнивают 0.48% и 3.51% перед размещением ордеров на 25.35 или 25.65. Изучайте ежедневные изменения цены BAC-PB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции BANK OF AMERICA CORP?

Самая высокая цена BANK OF AMERICA CORP (BAC-PB) за последний год составила 25.61. Акции заметно колебались в пределах 24.04 - 25.61, сравнение с 25.32 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции BANK OF AMERICA CORP?

Самая низкая цена BANK OF AMERICA CORP (BAC-PB) за год составила 24.04. Сравнение с текущими 25.35 и 24.04 - 25.61 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BAC-PB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BAC-PB?

В прошлом Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.32 и 3.51% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.32 25.44
Годовой диапазон
24.04 25.61
Предыдущее закрытие
25.32
Open
25.34
Bid
25.35
Ask
25.65
Low
25.32
High
25.44
Объем
71
Дневное изменение
0.12%
Месячное изменение
0.48%
6-месячное изменение
3.51%
Годовое изменение
3.51%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.