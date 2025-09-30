- Panoramica
BAC-PB: Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin
Il tasso di cambio BAC-PB ha avuto una variazione del 0.12% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.32 e ad un massimo di 25.44.
Segui le dinamiche di Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BAC-PB oggi?
Oggi le azioni Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin sono prezzate a 25.35. Viene scambiato all'interno di 0.12%, la chiusura di ieri è stata 25.32 e il volume degli scambi ha raggiunto 71. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BAC-PB mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin pagano dividendi?
Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin è attualmente valutato a 25.35. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 3.51% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BAC-PB.
Come acquistare azioni BAC-PB?
Puoi acquistare azioni Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin al prezzo attuale di 25.35. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 25.35 o 25.65, mentre 71 e 0.04% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BAC-PB sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BAC-PB?
Investire in Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin implica considerare l'intervallo annuale 24.04 - 25.61 e il prezzo attuale 25.35. Molti confrontano 0.48% e 3.51% prima di effettuare ordini su 25.35 o 25.65. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BAC-PB con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni BANK OF AMERICA CORP?
Il prezzo massimo di BANK OF AMERICA CORP nell'ultimo anno è stato 25.61. All'interno di 24.04 - 25.61, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 25.32 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni BANK OF AMERICA CORP?
Il prezzo più basso di BANK OF AMERICA CORP (BAC-PB) nel corso dell'anno è stato 24.04. Confrontandolo con gli attuali 25.35 e 24.04 - 25.61 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BAC-PB muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BAC-PB?
Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 25.32 e 3.51%.
- Chiusura Precedente
- 25.32
- Apertura
- 25.34
- Bid
- 25.35
- Ask
- 25.65
- Minimo
- 25.32
- Massimo
- 25.44
- Volume
- 71
- Variazione giornaliera
- 0.12%
- Variazione Mensile
- 0.48%
- Variazione Semestrale
- 3.51%
- Variazione Annuale
- 3.51%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4