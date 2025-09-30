QuotazioniSezioni
BAC-PB: Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin

25.35 USD 0.03 (0.12%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BAC-PB ha avuto una variazione del 0.12% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.32 e ad un massimo di 25.44.

Segui le dinamiche di Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni BAC-PB oggi?

Oggi le azioni Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin sono prezzate a 25.35. Viene scambiato all'interno di 0.12%, la chiusura di ieri è stata 25.32 e il volume degli scambi ha raggiunto 71. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BAC-PB mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin pagano dividendi?

Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin è attualmente valutato a 25.35. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 3.51% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BAC-PB.

Come acquistare azioni BAC-PB?

Puoi acquistare azioni Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin al prezzo attuale di 25.35. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 25.35 o 25.65, mentre 71 e 0.04% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BAC-PB sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni BAC-PB?

Investire in Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin implica considerare l'intervallo annuale 24.04 - 25.61 e il prezzo attuale 25.35. Molti confrontano 0.48% e 3.51% prima di effettuare ordini su 25.35 o 25.65. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BAC-PB con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni BANK OF AMERICA CORP?

Il prezzo massimo di BANK OF AMERICA CORP nell'ultimo anno è stato 25.61. All'interno di 24.04 - 25.61, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 25.32 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni BANK OF AMERICA CORP?

Il prezzo più basso di BANK OF AMERICA CORP (BAC-PB) nel corso dell'anno è stato 24.04. Confrontandolo con gli attuali 25.35 e 24.04 - 25.61 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BAC-PB muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BAC-PB?

Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 25.32 e 3.51%.

Intervallo Giornaliero
25.32 25.44
Intervallo Annuale
24.04 25.61
Chiusura Precedente
25.32
Apertura
25.34
Bid
25.35
Ask
25.65
Minimo
25.32
Massimo
25.44
Volume
71
Variazione giornaliera
0.12%
Variazione Mensile
0.48%
Variazione Semestrale
3.51%
Variazione Annuale
3.51%
